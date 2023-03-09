Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Demi Moore está morando na casa de Bruce Willis após diagnóstico de demência do ator
Amizade

Demi Moore está morando na casa de Bruce Willis após diagnóstico de demência do ator

Segundo o site Radar Online, a ex-mulher do artista está ajudando a atual esposa de Willis a cuidar dele
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Março de 2023 às 16:40

Demi Moore está morando na casa de Bruce Willis
Demi Moore está morando na casa de Bruce Willis Crédito: Reprodução/Instagram
Demi Moore se mudou para a casa de Bruce Willis e da atual esposa do ator, Emma Heming, após o astro ser diagnosticado com demência, de acordo com fontes do site Radar Online.
Os atores de Hollywood foram casados entre 1987 e 2000, mas mantiveram uma relação amigável após a separação por conta das três filhas que tiveram. Willis ainda tem duas filhas mais novas, frutos do casamento atual, que também moram na casa do artista na Califórnia, nos Estados Unidos.
"Demi se mudou e não sairá de lá até final", disse uma fonte ao Radar. A informante ainda afirma que a estrela de "Ghost" já havia passado um período com a família do ex-marido durante o auge da pandemia da Covid-19.
"De início, ninguém de fora da família entendia o que Demi estava fazendo morando com seu ex-marido e a nova esposa dele, mas agora faz sentido", completou. Segundo a fonte, a atriz tem sido um "porto seguro" para a família e "está determinada a garantir que cada dia que Bruce ainda tem na Terra seja cheio de amor".
Outra fonte ainda revelou que todas as filhas e o restante da família de Willis têm permanecido próxima ao ator. "Eles sabem que ele não vai estar aqui para sempre, então estão aproveitando cada momento", disse.

DOENÇA

A família de Bruce Willis já havia comunicado, em abril de 2022, que o ator se afastaria da carreira após um diagnóstico de afasia, distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação.
Em 16 de fevereiro de 2023, foi divulgado que o artista também havia sido diagnosticado com demência frontotemporal, um tipo de demência que altera o comportamento e a personalidade da pessoa.
No início de março, um familiar de Willis revelou que o ator tem agido de forma agressiva e que ele não reconhece mais a mãe.

Veja Também

Entenda o que é demência frontotemporal, diagnóstico de Bruce Willis

Bruce Willis é diagnosticado com demência, informa a família do ator

Bruce Willis, com patrimônio de R$ 1 bilhão, muda testamento e dará menos dinheiro às filhas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Hollywood Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados