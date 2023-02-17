Entenda o que é demência frontotemporal, diagnóstico de Bruce Willis

O ator Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal Crédito: Reuters/Folhapress

Willis já havia divulgado seu diagnóstico de afasia, uma condição que progrediu para este tipo de demência. A gerontóloga Thais Bento Lima, parceira científica do Método Supera – Ginástica para o cérebro, explica que o termo demência frontotemporal (DFT) refere-se a um grupo de doenças caracterizadas por degeneração focal dos lobos temporais e/ou frontais do cérebro.

Os diagnósticos interferem diretamente em recursos que são imprescindíveis para o ator. “A Afasia Progressiva Primária é uma síndrome clínica caracterizada por distúrbio de linguagem fluente, com perda progressiva do conhecimento das palavras, levando a anomia e dificuldade de compreensão de palavras, e presenças de parafrasias semânticas. Os pacientes podem apresentar dificuldade para reconhecer objetos, particularmente itens pouco frequentes ou com os quais estão menos familiarizados, e sinais de dislexia ou disgrafia de superfície, que são caracterizadas por erros na escrita ou na leitura de palavras irregulares”, diz a gerontóloga.

Ainda segundo ela, a doença leva a um comprometimento assimétrico dos lobos temporais anteriores, com quadro clínico diferente a depender do lado mais acometido “A síndrome clínica é caracterizada por alterações comportamentais (mudança de personalidade, depressão, comportamento social inapropriado) com perda de crítica”, detalhou.

Com relação à expectativa de vida dos pacientes diagnosticados com esta síndrome demencial, estima-se que após o diagnóstico o tempo médio de sobrevida é de 6 a 9 anos, tempo inferior quando comparado às outras demências como a Doença de Alzheimer e a demência vascular.

No caso específico do ator Bruce Willis, o tipo de demência frontotemporal que apresentava, era caracterizado como uma afasia progressiva primária, e a família observava que a sua linguagem estava ficando prejudicada e reduzida com o passar do tempo acompanhada de alterações de comportamento e da personalidade e com a presença de alterações do humor, além disso a sua esposa relatava que como durante o tratamento o diagnóstico não era ainda preciso, ela e seus familiares, achavam que o que comprometia a saúde do ator eram os medicamentos que estavam sendo prescritos, pois nunca haviam ouvido falar sobre afasia progressiva e da demência frontotemporal.

“A perda gradativa da linguagem que ocorre na afasia progressiva primária (APP) além de causar impacto na vida do indivíduo requer constantes adaptações do indivíduo e de sua família para lidar com as dificuldades linguísticas, cognitivas, emocionais que aumentam com o decorrer do tempo. A reabilitação linguística/cognitiva na APP requer flexibilidade para acompanhar as mudanças”, diz a gerontóloga.

COMO PREVENIR DEMÊNCIAS?