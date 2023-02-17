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Bruce Willis é diagnosticado com demência, informa a família do ator

Astro de Hollywood havia sido diagnosticado com afasia na primavera de 2022
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 09:31

Ator Bruce Willis na pré-estreia de
Ator Bruce Willis na pré-estreia de "Glass" em Londres, em 2019 Crédito: Reuters/Folhapress
O ator Bruce Willis, afastado do cinema há quase um ano devido a problemas de saúde, foi diagnosticado com demência frontotemporal, informou esta quinta-feira, 16, a sua família em comunicado.
"Desde que anunciamos que Bruce havia sido diagnosticado com afasia na primavera de 2022, sua condição progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal", disse o comunicado.
Willis, 67, foi diagnosticado no ano passado com afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação de uma pessoa.
"Infelizmente, os problemas de comunicação são um dos sintomas da doença que Bruce enfrenta", acrescenta o texto assinado por suas filhas, sua esposa Emma Heming Willis e sua ex-esposa Demi Moore. "Embora isso seja doloroso, é um alívio para nós ter um diagnóstico claro."
"Sabemos em nossos corações que se ele pudesse hoje, gostaria de responder chamando a atenção global para aqueles que também estão lidando com esta doença debilitante e como ela afeta tantos indivíduos e suas famílias", continuou o texto, acompanhado de uma foto do ator na praia.

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