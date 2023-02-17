Bruce Willis é diagnosticado com demência, informa a família do ator

Ator Bruce Willis na pré-estreia de "Glass" em Londres, em 2019 Crédito: Reuters/Folhapress

O ator Bruce Willis, afastado do cinema há quase um ano devido a problemas de saúde, foi diagnosticado com demência frontotemporal, informou esta quinta-feira, 16, a sua família em comunicado.

"Desde que anunciamos que Bruce havia sido diagnosticado com afasia na primavera de 2022, sua condição progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal", disse o comunicado.

Willis, 67, foi diagnosticado no ano passado com afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação de uma pessoa.

"Infelizmente, os problemas de comunicação são um dos sintomas da doença que Bruce enfrenta", acrescenta o texto assinado por suas filhas, sua esposa Emma Heming Willis e sua ex-esposa Demi Moore. "Embora isso seja doloroso, é um alívio para nós ter um diagnóstico claro."