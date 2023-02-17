Filipe Ret faz aposta na vitória de MC Guimê no 'BBB 23' e pode receber R$ 1,7 milhão

O Big Brother Brasil 23 completou quatro semanas, mas já tem gente que "prevê" o campeão da edição. O rapper Filipe Ret está tão confiante na vitória de MC Guimê que decidiu apostar dinheiro.
No Instagram, na noite da última quarta-feira, 15, Ret declarou: "Papo reto, apostei [R$] 100 mil que o Guimê vai ser o campeão desse BBB". Para confirmar, ele divulgou o comprovante da aposta feita.
Conforme a imagem, caso ganhe, o rapper pode receber R$ 1,7 milhão. Para reforçar a torcida, ele colocou uma foto do amigo em seu perfil da rede social.
A atitude está dividindo opiniões nos comentários da publicação. Contudo, a equipe do brother prestou apoio: "Fé e marcha mano, pra cima #TeamGuimê".
PLANOS DE MC GUIMÊ APÓS O BBB23
Ganhando ou não, MC Guimê já tem planos para quando deixar o programa: ser pai. Em conversa com os outros participantes, o cantor declarou o desejo. A confissão chamou a atenção de internautas que foram comentar o assunto no Twitter.
Lexa, esposa do cantor, aproveitou a pauta para declarar estar de acordo. "Sim, está nos nossos planos", respondeu a cantora na rede social. Logo, a revelação animou fãs do casal, que já se declaram ansiosos pelo primogênito e questionam os possíveis nomes.