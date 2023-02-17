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Ex-namorado de Paula Freitas diz que espera pela ex-BBB

Ela e Michel Ailis ficaram juntos por seis anos, mas se separaram em maio do ano passado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 09:10

Ex-namorado de Paula Freitas diz que espera pela ex-BBB
Ex-namorado de Paula Freitas diz que espera pela ex-BBB Crédito: Globo/João Cotta
O ex-namorado de Paula Freitas, 4ª eliminada da edição do Big Brother Brasil 23, disse que está esperando por ela após a saída, de acordo com a colunista Patrícia Kogut.
Michel Ailis, bancário de 26 anos, já tinha visitado a ex-sister enquanto ela estava confinada na Casa de Vidro, dias antes de ela entrar para o reality. "Sei que ela foi eliminada, mas ainda não tive contato com ela. Ainda não tem nada definido, ela está vivendo o momento dela lá, e eu estou vivendo a minha vida. Continuo aqui esperando até ela terminar os compromissos."
Os dois namoraram por seis anos, mas romperam em maio do ano passado. No entanto, ele se mostrou interessado em uma reaproximação com a ex. "Se de repente acontecer de a gente se reaproximar e ficar junto novamente"
Durante a participação no programa, Paula chegou a demonstrar interesse em Ricardo, o Alface.

SOBRE KEY ALVES

Em entrevistas após a eliminação com 72,5% dos votos, Paula expôs seu desejo pela saída de Key Alves. Em participação no programa BBB - A Eliminação, no Multishow, ela se colocou no lugar de Tadeu Schmidt e simulou um discurso para a jogadora de vôlei.
"Hoje, nós seremos apenas 17. Você, que foi a pessoa que jogou nessa casa como ninguém, achou que estava manipulando. (...) Você estava no radar do Brasil. Queria te dizer que a sua coragem custou a sua estadia na casa. (...) Key Alves, vem pra cá pra fora, porque você não passa de uma vilãzinha de novela mexicana", discursou Paula.

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