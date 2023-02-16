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Crise

Andressa Urach declara que pediu medida protetiva contra ex-marido

Em publicação no YouTube, modelo revelou aos fãs que Thiago não permite que ela se aproxime do filho Leon. "Ele coloca a minha vida em risco"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 15:12

Andressa Urach fala sobre briga com primogênito
Andressa Urach fez uma publicação no YouTube afirmando que entrou com uma medida protetiva contra o ex-marido Crédito: Reprodução/Youtube/Andressa Urach Oficial
Os problemas entre Andressa Urach e o ex-marido, Thiago Lopes, parecem não ter fim. Nesta quarta (15), em vídeo postado em seu canal no YouTube, a modelo - que anunciou a abertura de uma conta no Onlyfans recentemente - declarou ter entrado com um pedido de medida protetiva na Justiça contra o empresário.
Ela também disse aos fãs que Thiago não permite que ela se aproxime do filho Leon, fruto do relacionamento com o ex. "Ele coloca a minha vida em risco", revelou em outro momento do vídeo.
A modelo também negou a informação passada pelo próprio ex-companheiro sobre a guarda da criança, que completou um ano no dia 4. "É mentira do outro lado que ganhou a guarda (do Leon). Nem foi julgado ainda", disse. Andressa também chamou de "mentirosas" as acusações de Thiago sobre o seu afastamento do filho.
"Ele falou que me procurou e que eu não queria ver o Leon. É mentira. Não podia chegar perto deles devido à medida. Ele sabia disso. Tomou conhecimento sobre o meu pedido porque tem muitas amizades na Justiça e acaba tendo informações privilegiadas em relação a isso", reclamou a influenciadora.
No mesmo vídeo, Urach jurou que não guarda ressentimentos de Thiago. "Estou tranquila e com a consciência limpa. Não quero confusão. Leon daqui a pouco vai crescer e entender, tomar as próprias decisões. Ninguém vai poder fazer a cabecinha dele contra mim. Vai saber do meu amor incondicional por ele. O universo vai se encarregar. Não preciso me vingar", complementa.

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