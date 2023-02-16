Andressa Urach declara que pediu medida protetiva contra ex-marido

Andressa Urach fez uma publicação no YouTube afirmando que entrou com uma medida protetiva contra o ex-marido Crédito: Reprodução/Youtube/Andressa Urach Oficial

Andressa Urach e o ex-marido, Thiago Lopes, parecem não ter fim. Nesta quarta (15), em vídeo postado em seu canal no YouTube, a modelo - Os problemas entree o ex-marido,, parecem não ter fim. Nesta quarta (15), em vídeo postado em seu canal no YouTube, a modelo - que anunciou a abertura de uma conta no Onlyfans recentemente - declarou ter entrado com um pedido de medida protetiva na Justiça contra o empresário.

Ela também disse aos fãs que Thiago não permite que ela se aproxime do filho Leon, fruto do relacionamento com o ex. "Ele coloca a minha vida em risco", revelou em outro momento do vídeo.

A modelo também negou a informação passada pelo próprio ex-companheiro sobre a guarda da criança, que completou um ano no dia 4. "É mentira do outro lado que ganhou a guarda (do Leon). Nem foi julgado ainda", disse. Andressa também chamou de "mentirosas" as acusações de Thiago sobre o seu afastamento do filho.

"Ele falou que me procurou e que eu não queria ver o Leon. É mentira. Não podia chegar perto deles devido à medida. Ele sabia disso. Tomou conhecimento sobre o meu pedido porque tem muitas amizades na Justiça e acaba tendo informações privilegiadas em relação a isso", reclamou a influenciadora.