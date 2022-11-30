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'Foram dias difíceis', diz Andressa Urach ao reencontrar filho após internação

Influenciadora havia sido acusada de oferecer o pequeno Leon, de cinco meses, para um sacrifício
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 08:10

Andressa Urach reencontrou seu filho caçula, Leon
Andressa Urach reencontrou seu filho caçula, Leon Crédito: Instagram/@andressaurachoficial
Após ser internada em um hospital psiquiátrico, Andressa Urach reencontrou seu filho caçula, Leon, de cinco meses, nesta segunda-feira, 28. A influenciadora havia sido acusada pelo ex-marido de tentar oferecer o bebê para um sacrifício.
No Instagram, a ex-participante de A Fazenda compartilhou um registro com Leon no colo e, em seu canal no Youtube deu detalhes do reencontro: "Meu coração está aliviado, acabei de ver o Leon. Thiago [ex-marido] me fez uma surpresa, buscou o Leon e graças a Deus já o vi, cheirei muito. Matei toda a saudade que eu estava dele".
Neste domingo, 27, Andressa chegou a se pronunciar sobre a internação forçada. Ela admitiu que sofreu um "surto", porém a modelo alegou que o mesmo foi causado por uma substância que teria sido posta em sua bebida por um desconhecido.
No vídeo, ela lamentou o fato de Thiago ter levado o filho para São Luis do Maranhão sem sua autorização, porém, em depoimento mais recente, ela comemorou que o ex trouxe Leon de volta para o Rio Grande do Sul, onde ela reside.
"Foram dias difíceis. Agradeci ele [Thiago] por ter trazido o Leon sem a gente precisar brigar e ir para um caminho que eu não concordo. Não pode ficar brigado, não acho legal", afirmou.

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