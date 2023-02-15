Andressa Urach anuncia entrada no OnlyFans: “Espero vocês lá”

Andressa Urach compartilha registro de passeio de barco e avisa que entrou para o OnlyFans Crédito: Instagram/@andressaurachoficial

Andressa Urach publicou uma foto nas redes sociais, na noite desta terça-feira (14), que surpreendeu os seguidores. Na legenda da postagem, que mostra um registro da modelo em um passeio de barco, ela anunciou que entrou para o Only Fans: "Brasil cheguei no @onlyfans espero vocês lá ❤️".

A plataforma, desenvolvida no Reino Unido para viabilizar a venda de fotos, vídeos e textos para assinantes, se popularizou pela comercialização de conteúdo adulto — o que dividiu opiniões de internautas. Nos comentários da postagem, seguidores compartilharam se apoiavam ou criticavam a decisão da ex-Miss Bumbum. Teve até quem comentasse "tira casaco, põe casaco".

Os seguidores que se decepcionaram com o anúncio questionaram como Andressa conseguiria a guarda do filho Leon, de um ano, fruto do ex-casamento com o empresário Thiago Lopes.

"Tem o próprio negócio, tem canal no YouTube, acabou de criar uma marca de cosméticos fora os trabalhos como modelo… falta de renda não é. Não era melhor diminuir um pouco o padrão de vida do que se sujeitar a isso? Qualquer chance de ter a guarda do Leon assim vai pro espaço. Fico triste porque nem você quer essa vida e você sabe. Faz por despeito e não necessidade (...)". disse uma das seguidoras.

"Cara, gosto da Andressa . A vida é dela, óbvio ( isso não a desmerece como mulher ou mãe ), mas essa inconstância dela me aflige muito e, infelizmente, vai pesar na questão do Leon", comentou outra pessoa.

Por outro lado, há quem defenda a decisão de Urach e veja plataforma apenas como uma fonte de renda.

"Gente onlyfans é uma renda! A mulher é linda quer vender as fotos dela o que tem de mau nisso? Ela não é obrigada a fazer programa não! Se fosse por isso, a Key fazia e um monte de outras mulheres trabalham em alguma área mas tem o onlyfans como um extra! Eu apoio a independência financeira da mulher. Se essa foi a forma que ela achou pra ganhar dinheiro, que vá! Porque quando acabar o leite do filho dela, ninguém estará lá pra dar!", escreveu uma internauta.