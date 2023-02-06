Ex diz que Andressa Urach voltou a se prostituir e modelo rebate acusações

Andressa Urach rebate acusações do ex-marido: "Se você quer fama, toma, querido" Crédito: Youtube/ Thiago Lopes Oficial/Instagram/@andressaurachoficial

A história da separação de Andressa Urach e Thiago Lopes ganhou mais um capítulo. No último domingo (5), o empresário publicou um vídeo no YouTube intitulado "Boa sorte para Andressa Urach" e disse que a modelo o comunicou que está se prostituindo em uma viagem com as amigas, em Santa Catarina. Ele afirma que foi esse o motivo de não autorizar que o filho do ex-casal viajasse com a mãe.

Como resposta, nas redes sociais, a ex-Miss Bumbum gravou alguns stories e ironizou as acusações do ex.

"Eu acho tão ridículo e hipócrita o que meu ex está fazendo. Queria perguntar para ele: como me conheceu? Ele é tão bom, santo, puro... se ele fosse tão de Deus, por que eu queria tanto sair desse relacionamento?", disse.

Na sequência, Urach sugere que foi como garota de programa que Thiago a conheceu.

“Quero pedir para minhas colegas que são garotas de programa, quando você sair com meu ex-marido, filma ele e expõe na rede social? Ele está aqui pagando de santinho, falando mal e paga mulheres, porque ele me conheceu assim. Não tenho problema com a verdade. Ela sempre aparece, por pior que ela seja”, continuou.

Por sua vez, Andressa afirma que não pôde levar o filho Leon, de 1 ano, por causa do ex-marido.