Encontro inusitado

Belo e Gracyanne Barbosa reconhecem Juliette em moto durante passeio no Rio

Pelos stories do Instagram, a cantora deu mais detalhes do momento e brincou: "Coisas que só acontecem aqui no Rio, mesmo"
Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 11:04

Juliette encontra Belo e Gracyanne Barbosa durante passeio de moto, no Rio de Janeiro: "Engraçado" Crédito: Instagram/@juliette/@graoficial
Um encontro inusitado aconteceu neste domingo (5) enquanto Juliette passeava de moto pelo Rio de Janeiro. A cantora contou nas suas redes sociais que aproveitou para pegar prática com a moto e acabou esbarrando com Belo e Gracyanne Barbosa ao acaso.
Pelos stories do Instagram, ela compartilhou que um "carrão bonitão" se aproximou e ela se perguntou quem poderia ser. Quando o vidro abaixou,  deu de cara com o casal já dando "oi". 
"Engraçado, eu estava bem empolgada correndo e quando eu olho um carro me acompanhou. Um carrão bonitão e eu falei 'quem será?' Quando abaixou o vidro, era Belo e Gracyanne. Essas coisas só acontecem aqui no Rio, mesmo", detalhou.
No Twitter, a artista também compartilhou o episódio e reforçou: "Coisas que só acontecem aqui no RJ".
O encontro aconteceu quando Gracyanne e Belo estavam a caminho de um trabalho de publicidade juntos. O cantor repostou o momento e elogiou a maquiadora: "Juliette maravilhosa".



