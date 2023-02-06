Belo e Gracyanne Barbosa reconhecem Juliette em moto durante passeio no Rio

Um encontro inusitado aconteceu neste domingo (5) enquanto Juliette passeava de moto pelo Rio de Janeiro. A cantora contou nas suas redes sociais que aproveitou para pegar prática com a moto e acabou esbarrando com Belo e Gracyanne Barbosa ao acaso.
Pelos stories do Instagram, ela compartilhou que um "carrão bonitão" se aproximou e ela se perguntou quem poderia ser. Quando o vidro abaixou, deu de cara com o casal já dando "oi".
"Engraçado, eu estava bem empolgada correndo e quando eu olho um carro me acompanhou. Um carrão bonitão e eu falei 'quem será?' Quando abaixou o vidro, era Belo e Gracyanne. Essas coisas só acontecem aqui no Rio, mesmo", detalhou.
No Twitter, a artista também compartilhou o episódio e reforçou: "Coisas que só acontecem aqui no RJ".
O encontro aconteceu quando Gracyanne e Belo estavam a caminho de um trabalho de publicidade juntos. O cantor repostou o momento e elogiou a maquiadora: "Juliette maravilhosa".