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Trajetória

Taís Araujo relembra dificuldades com protagonismo em ‘Viver a Vida’: ‘Fui terrível comigo’

A atriz disse ter sido duramente criticada na época, o que a deixou emocionalmente fragilizada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 13:50

Taís Araujo comentou no podcast
Taís Araujo comentou no podcast "PodPah" que se sentiu motivada em estudar mais a atuação depois das críticas Crédito: YouTube/Podpah
Com mais de 25 anos de carreira, Taís Araujo relembrou o início na profissão e destacou o protagonismo em Viver a Vida (2010), na Rede Globo, como um de seus trabalhos mais desafiadores. Em participação no podcast Podpah, na última sexta-feira, 3, a atriz pontuou: “Eu sofri muito nessa novela”.
“Eu achei que Viver a Vida era a grande oportunidade da minha vida, mas, para mim, foi um grande fracasso, por um lado. Por outro lado, foi um grande sucesso porque muitas meninas se viram representadas em mim, uma protagonista de cabelo crespo...”, declarou.
Taís alegou ter sido duramente apontada pela crítica, o que a abalou emocionalmente. “Eu me culpei muito, fui terrível comigo, fui péssima comigo! Eu não cuidei de mim em lugar nenhum emocionalmente. (...) Quando acabou essa novela, eu achei que minha carreira tinha acabado”, relembrou.
Com as críticas, a artista se sentiu motivada em estudar mais a atuação. Por isso, considera uma experiência importante para sua formação. “Deu muito certo! Me transformou não só na atriz que sou hoje, como na cidadã que sou hoje também”, concluiu.

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