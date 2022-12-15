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  • Bruce Willis, com patrimônio de R$ 1 bilhão, muda testamento e dará menos dinheiro às filhas
Após diagnóstico

Bruce Willis, com patrimônio de R$ 1 bilhão, muda testamento e dará menos dinheiro às filhas

Segundo Radar Online, ator que parou de trabalhar quer deixar maioria às mais novas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 10:47

Bruce Willis
Bruce Willis Crédito: William Volcov/Brazil Photo Press/Folhapress
O ator Bruce Willis, 67, que deixou o trabalho após diagnóstico de uma doença degenerativa que afeta a capacidade comunicativa, mudou o testamento para dividir entre as cinco filhas a herança que deixará, em torno de R$ 1,32 bilhão. Porém, segundo o Radar Online, essa repartição é bastante desigual.
De acordo com a publicação, Willis pretende deixar para as filhas adultas Rumer, 34, Scout, 31, e Tallulah, 28, o equivalente a pouco mais de R$ 5 milhões para cada uma, um valor bem pequeno se comparado ao montante que ele tem de patrimônio.
Já o restante seria compartilhado entre as duas filhas menores, Mabel, 10, e Evelyn, 8. O motivo seria o fato de as três adultas terem carreiras consolidadas e um grande suporte da mãe, a atriz Demi Moore, 60.
O testamento de Bruce foi refeito anos atrás apos o casamento dele com Emma Heming, em 2009. Depois que as duas mais jovens nasceram, mais uma vez o testamento foi mexido, e agora outra mudança com uma possível piora no quadro de afasia.
A afasia é uma condição neurodegenerativa que afeta a capacidade de comunicação verbal e, conforme evolui, prejudica também a escrita. Ela pode ter como causa o AVC (acidente vascular cerebral), que é uma das mais frequentes, o aneurisma, traumas, infecções cerebrais, tumores e outras doenças degenerativas que afetam o cérebro.

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