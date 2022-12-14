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Aos 59 anos, Xuxa faz lipo e celebra 10 anos de namoro com Junno Andrade

"É como se eu tivesse feito bastante abdominais", disse a apresentadora que se recupera do procedimento realizado no fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 12:39

Xuxa e Junno Andrade comemoram 10 anos de namoro
Xuxa e Junno Andrade comemoram 10 anos de namoro Crédito: Instagram/@junnoandrade
Aos 59 anos, a apresentadora Xuxa se submeteu a sua primeira lipoaspiração. Segundo o jornal Extra, o procedimento foi realizado no último final de semana, no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, em São Paulo.
Em conversa com o site “Ofuxico”, a Rainha dos Baixinhos, disse que já recebeu alta e não estava mais com dores na região que fez a cirurgia. "Eu não estou sentindo dor nenhuma, estou levantando numa boa, sentando numa boa, andando numa boa. Está tudo bem, é como se eu tivesse feito bastante abdominais.... Tô achando que o médico tirou pouca coisa. Acho que ele ficou com medo. Eu falei tanto que odiava cirurgia que ele deve ter entrado, tirado um pouquinho e falou ‘pronto’”, contou Xuxa.
Já recuperada, Xuxa aproveitou para celebrar uma ocasião especial nesta terça-feira (13). A mãe de Sasha completou dez anos de namoro com Junno Andrade. Nas redes sociais, o ator fez uma grande declaração para a amada.
"Somos singulares, mas com tanta afinidade que às vezes parecemos um só e quando discordamos, nos respeitamos. Você se supera e me surpreende a cada passo, em cada atitude e até em suas teimosias, pois no final das contas, consigo entender onde quis chegar e chegou. A gente ainda vai atravessar outros portais juntos, mais apaixonados e fortalecidos nesse amor que estamos construindo com tanta alegria, respeito e beijo na boca. E aquele sonho de ficarmos velhinhos, de cabeça branca, passos lentos, vendo nossos netos correndo pela casa continua cada vez mais forte e mais próximo", escreveu Junno na legenda.
Em resposta, a apresentadora também devolveu as palavras amorosas para o namorado. Xuxa fez questão de agradecer o carinho e amor que sente e recebe de Junno.
“Como eu te amo. E hoje ouvi uma pessoa dizer: ‘Ele está mais lindo do que quando era jovem”. Você sempre foi e sempre será meu gostoso, era um jovem gostoso, um homem gostoso e será meu velho gostoso…mas que me fez e faz me apaixonar cada vez mais, cada dia que te olho, te cheiro, te beijo tenho a certeza que Deus me ama. Me apaixonei pelo pai incrível que você é e pelo ser humano sensível que simplesmente me ama do jeito que eu sou. Ju, se eu pudesse eu gritaria todos os dias que te amo, não para os outros ouvirem, mas para ficar gravado no seus seis sentidos o que eu sinto por você”, respondeu Xuxa.

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