Aos 59 anos, Xuxa faz lipo e celebra 10 anos de namoro com Junno Andrade

Xuxa e Junno Andrade comemoram 10 anos de namoro Crédito: Instagram/@junnoandrade

Aos 59 anos, a apresentadora Xuxa se submeteu a sua primeira lipoaspiração. Segundo o jornal Extra, o procedimento foi realizado no último final de semana, no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, em São Paulo.

Em conversa com o site “Ofuxico”, a Rainha dos Baixinhos, disse que já recebeu alta e não estava mais com dores na região que fez a cirurgia. "Eu não estou sentindo dor nenhuma, estou levantando numa boa, sentando numa boa, andando numa boa. Está tudo bem, é como se eu tivesse feito bastante abdominais.... Tô achando que o médico tirou pouca coisa. Acho que ele ficou com medo. Eu falei tanto que odiava cirurgia que ele deve ter entrado, tirado um pouquinho e falou ‘pronto’”, contou Xuxa.

Já recuperada, Xuxa aproveitou para celebrar uma ocasião especial nesta terça-feira (13). A mãe de Sasha completou dez anos de namoro com Junno Andrade. Nas redes sociais, o ator fez uma grande declaração para a amada.

"Somos singulares, mas com tanta afinidade que às vezes parecemos um só e quando discordamos, nos respeitamos. Você se supera e me surpreende a cada passo, em cada atitude e até em suas teimosias, pois no final das contas, consigo entender onde quis chegar e chegou. A gente ainda vai atravessar outros portais juntos, mais apaixonados e fortalecidos nesse amor que estamos construindo com tanta alegria, respeito e beijo na boca. E aquele sonho de ficarmos velhinhos, de cabeça branca, passos lentos, vendo nossos netos correndo pela casa continua cada vez mais forte e mais próximo", escreveu Junno na legenda.

Em resposta, a apresentadora também devolveu as palavras amorosas para o namorado. Xuxa fez questão de agradecer o carinho e amor que sente e recebe de Junno.

