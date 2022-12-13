Estrela do TikTok, Ali Spice morre aos 21 anos em acidente de carro nos EUA, diz jornal

A tiktoker Ali Spice morreu nesta segunda-feira (12) Crédito: Instagram/@alidspicexo

A tiktoker Ali Spice morreu nesta segunda-feira (12), aos 21 anos, em um acidente de carro na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo o jornal The Sun, a polícia ainda não divulgou o andamento da investigação nem se há outras vítimas envolvidas. A jovem, que atendia como @alidxo no TikTok, somava mais de 919 mil seguidores na plataforma.

Nas redes sociais, uma amiga próxima de Ali, Ariane Avandi, fez uma publicação homenageando e exaltando o tempo de amizade com a estrela do TikTok.

“Coração partido nem começa a descrever como me sinto agora. Ali, você é uma das almas mais vibrantes, bonitas por dentro e por fora, genuínas e amorosas que tive o privilégio de conhecer. Você é uma amiga incrível e uma mulher incrivelmente talentosa e apaixonada.Nunca esquecerei o impacto que você causou na minha vida e na de todos por ser apenas você!”, escreveu na legenda.

Segundo o site Yahoo, a conta de Ali no TikTok já foi desativada. Além de tiktoker, Ali Spice também trabalhou na rede de restaurantes estadunidenses Hooters. A empresa é conhecida por causa da vestimenta sensual das garçonetes, que inclusive andam de patins, em um ambiente todo decorado com peças esportivas.