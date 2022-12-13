Estrela do TikTok, Ali Spice morre aos 21 anos em acidente de carro nos EUA, diz jornal

A tiktoker Ali Spice morreu nesta segunda-feira (12), aos 21 anos, em um acidente de carro na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo o jornal The Sun, a polícia ainda não divulgou o andamento da investigação nem se há outras vítimas envolvidas. A jovem, que atendia como @alidxo no TikTok, somava mais de 919 mil seguidores na plataforma.
Nas redes sociais, uma amiga próxima de Ali, Ariane Avandi, fez uma publicação homenageando e exaltando o tempo de amizade com a estrela do TikTok.
“Coração partido nem começa a descrever como me sinto agora. Ali, você é uma das almas mais vibrantes, bonitas por dentro e por fora, genuínas e amorosas que tive o privilégio de conhecer. Você é uma amiga incrível e uma mulher incrivelmente talentosa e apaixonada.Nunca esquecerei o impacto que você causou na minha vida e na de todos por ser apenas você!”, escreveu na legenda.
Segundo o site Yahoo, a conta de Ali no TikTok já foi desativada. Além de tiktoker, Ali Spice também trabalhou na rede de restaurantes estadunidenses Hooters. A empresa é conhecida por causa da vestimenta sensual das garçonetes, que inclusive andam de patins, em um ambiente todo decorado com peças esportivas.
Em agosto de 2021, outro tiktoker também morreu em um acidente de carro nos Estados Unidos. Segundo o jornal Extra, “Timbo, o Redneck”, conhecido como "o caipira", veio a óbito aos 18 anos após cair da janela de seu caminhão enquanto fazia rosquinhas.