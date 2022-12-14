Polícia investiga se Thiago Rodrigues caiu, brigou ou foi  espancado por bandidos

O suposto assalto - seguido de espancamento - sofrido pelo ator Thiago Rodrigues (42) no sábado (10), no Rio de Janeiro, ainda está dando pano para manga.
Isso porque, de acordo com matéria publicada no site da CNN Brasil, a polícia carioca levanta outras hipóteses para o caso, até que o artista não teria sido realmente assaltado. Thiago, inclusive, prestou depoimento a Polícia Civil nesta terça-feira (13).
Bianca Lima, delegada que investiga o suposto ataque sofrido por Rodrigues, informou à reportagem da CNN não ter certeza ainda se o ator foi mesmo espancado por bandidos ou se acabou se ferindo na cabeça de outra forma.
Sabe-se que os investigadores estão buscando outros elementos para tentar descobrir o que de fato aconteceu. Para a investigação, estão usando imagens de câmeras de segurança da região - o badalado Baixo Gávea, Zona Sul do Rio - e colhendo depoimento de testemunhas que podem ter presenciado o que de fato aconteceu.
À CNN Brasil, a delegada informou que a polícia está trabalhando com três hipóteses: a de assalto com espancamento, o que foi relatado pelo ator; que ele tenha se machucado sozinho ao cair na região do Baixo Gávea, e ainda que ele tenha se envolvido em uma briga no Jockey Club, que fica próximo do local onde foi encontrado ferido.
Em comunicado enviado ao portal, a assessoria de comunicação de Thiago Rodrigues afirmou que ele está bem e preferiu descansar antes de dar qualquer declaração.
ENTENDA O CASO
Conforme publicado por "HZ" na segunda-feira (12), Thiago Rodrigues foi assaltado e espancado na noite de sábado (10), no Baixo Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi dada pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo.
De acordo com a publicação, o ator teria sido cercado por cinco homens que queriam assaltá-lo quando saía de um bar. Ao tentar fugir, foi agredido pelos bandidos.
Thiago foi encontrado desacordado apenas no domingo (11), por uma vendedora da feira de antiguidades na Praça Santos Dumont (também no bairro da Gávea). O ator foi encaminhado e atendido no Hospital Municipal Miguel Couto.
A direção do centro de saúde informou, por meio de nota enviada ao portal Uol, que Thiago deu entrada na unidade na manhã de domingo (11). Ele fez exames, passou por procedimento de sutura do ferimento e foi liberado.
Segundo o Uol, após o fim do contrato com a Globo, Thiago está morando em Portugal. No país europeu, segue trabalhando numa novela e abriu um bar.