Ex-apresentador da Record, Voltaire Porto é encontrado morto no RS

Voltaire Porto apresentou o Cidade Alerta do Rio Grande do Sul Crédito: Eduardo Marques

O ex-apresentador do Cidade Alerta local no Rio Grande do Sul Voltaire Porto foi encontrado morto, na noite desta terça-feira (13), dentro de sua casa, em Porto Alegre (RS). A informação foi confirmada pela rádio Guaíba, local onde o jornalista trabalhava até então.

"A Rádio Guaíba lamenta profundamente a morte do jornalista e apresentador Voltaire Porto, ocorrida nesta terça-feira. Profissional versátil, dono de uma espontaneidade ímpar e detentor do dom da comunicação, o jornalista tinha uma audiência cativa. Os amigos e colegas se solidarizam com a família neste momento de profunda dor", diz a rádio em comunicado.

Segundo o SBT, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga a possibilidade de suicídio. Voltaire deixa mulher e três filhos.

"Estou em pedaços", escreveu a esposa de Voltaire, Kamila Machado, no Instagram. Na publicação, ela informa que o corpo será velado nesta quarta (14), a partir das 15h, no cemitério João XXIII.

"Comunico o velório do meu eterno amor e marido, companheiro de vida, pai dos meus filhos que os tanto ama... Cemitério João XXIII, Capela 9, a partir das 15h", diz a postagem.