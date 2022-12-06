Luto

Márcia Manfredini, a Abigail de 'A Grande Família', morre aos 62 anos

A informação foi confirmada pelo filho da atriz, Nicolas Manfredini
Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 07:50

A atriz Márcia Manfredini morreu nesta segunda-feira (5), aos 62 anos. A informação foi confirmada pelo ator Blota Filho e familiares nas redes sociais, que não divulgaram a causa da morte da artista.
No Instagram, Blota Filho se disse chocado com a notícia, afirmando que chegou a conversar com Manfredini no domingo. "Você vai fazer muita falta na minha vida", escreve o ator da Record. "Gratidão por tudo que passamos, rimos e vivemos nesses 30 anos de união."
Márcia Manfredini, que interpretou a personagem Abigail na série "A Grande Família", da TV Globo, morreu aos 62 anos Crédito: Reprodução/redes sociais
Filho da artista, o diretor Nicolas Manfredini também expressou tristeza pela perda da mãe. "É difícil neste momento resumir em palavras e até lágrimas a imensidão que foi a sua vida", escreve.
A atriz ficou conhecida do público pelos anos que trabalhou em "A Grande Família", série de comédia em que interpretava Abigail, vizinha dos Silva e noiva de Beiçola, papel de Marcos Oliveira. Ainda na Globo, ela teve destaque nas novelas "Êta Mundo Bom", "Carinha de Anjo" e "Deus Salve o Rei", além do seriado "Sandy e Junior".

No cinema, Manfredini trabalhou nos filmes "Sábado", "Alô" e "Carrossel: O Filme".
Manfredini morreu em casa no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

