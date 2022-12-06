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Câncer

Morre Kirstie Alley, atriz das comédias 'Olha Quem Está Falando', aos 71 anos

Em suas redes sociais, a família emitiu um comunicado informando sobre sua morte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 07:33

Morreu nesta segunda-feira (5) a atriz Kirstie Alley, aos 71 anos. Conhecida por estrelar comédias como as da série "Olha Quem Está Falando", com John Travolta, "Três Solteirões e um Bebê", além das séries "Cheers" e "Veronica's Closet" - pelas quais foi premiada-, a artista tinha um câncer. Sua morte foi confirmada pelos filhos nas redes sociais.
"Estamos tristes em informar que nossa mãe incrível, feroz e amorosa faleceu após uma batalha contra um câncer descoberto recentemente", escreveram True e Lillie Parker em comunicado. "Ela estava cercada por sua família mais próxima e lutou contra com muita força, deixando-nos com a certeza da sua eterna alegria de viver e das aventuras que vierem pela frente".
A atriz Kirstie Alley morreu aos 71 anos em decorrência de um câncer
A atriz Kirstie Alley morreu aos 71 anos em decorrência de um câncer Crédito: Divulgação
"Por mais icônica que ela tenha sido na tela, ela era ainda mais maravilhosa como mãe e avó", diz a nota.
Sua filmografia começou com "Jornada nas Estrelas 2: A Ira de Khan", de 1982, um dos longas mais celebrados da série. Atuaria ainda em filmes de diretores conceituados como Woody Allen, em "Desconstruindo Harry", de 1997, e John Carpenter, no remake de "A Cidade dos Amaldiçoados", de 1995.
Nos últimos anos, a atriz estrelou realities como a série "Kirstie Alley Contra a Balança", de 2010, no qual mostrou seu drama para perder peso, além da edição de 2018 de "Celebrity Big Brother".Também chamou atenção na esfera política por ser uma das artistas a apoiar Donald Trump, derrotado pelo atual presidente Joe Biden nas eleições de 2020.

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