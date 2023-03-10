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Guimê e Ricardo vencem Prova do Líder do 'BBB 23'

Após seis horas de prova, dupla foi a campeã. Apenas um integrante da dupla poderá ter a liderança
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Março de 2023 às 09:28

BBB 23: Guimê e Ricardo vencem a Prova do Líder
BBB 23: Guimê e Ricardo vencem a Prova do Líder Crédito: Reprodução/TV Globo
A Prova do Líder aconteceu na noite desta quinta-feira, 9, no Big Brother Brasil 23, e Mc Guimê e Ricardo foram os vencedores. A disputa, de resistência, durou seis horas. Os participantes tiveram que se dividir em duplas e as quatro primeiras que saíssem sofreriam consequências.
Sarah e Aline não participarão da próxima Prova do Líder. Larissa e Bruna Griphao foram direto para a Xepa; Marvvila e Gabriel Santana não poderão comprar o Poder Curinga e Amanda e Cara de Sapato também estão fora da próxima Prova do Líder.
Na dinâmica, havia caixas com números. Um jogador deveria encontrar a caixa com o número correspondente e passar o objeto pela grade ao parceiro de prova. O segundo precisava pegar a caixa, colocá-la em uma van e apertar o botão antes que o tempo terminasse.
Ainda que Guimê e Ricardo tenham sido os vencedores, apenas um brother terá a liderança e o outro receberá R$ 20 mil. Isso será decidido durante o "ao vivo" desta sexta-feira, 10.

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