Guimê e Ricardo vencem Prova do Líder do 'BBB 23'

BBB 23: Guimê e Ricardo vencem a Prova do Líder Crédito: Reprodução/TV Globo

A Prova do Líder aconteceu na noite desta quinta-feira, 9, no Big Brother Brasil 23, e Mc Guimê e Ricardo foram os vencedores. A disputa, de resistência, durou seis horas. Os participantes tiveram que se dividir em duplas e as quatro primeiras que saíssem sofreriam consequências.

Após 6 horas de prova, MC Guimê e Ricardo são a última dupla a deixar a #ProvaDoLíder ? #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/s7jqYyzRFm — Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2023

Sarah e Aline não participarão da próxima Prova do Líder. Larissa e Bruna Griphao foram direto para a Xepa; Marvvila e Gabriel Santana não poderão comprar o Poder Curinga e Amanda e Cara de Sapato também estão fora da próxima Prova do Líder.

Na dinâmica, havia caixas com números. Um jogador deveria encontrar a caixa com o número correspondente e passar o objeto pela grade ao parceiro de prova. O segundo precisava pegar a caixa, colocá-la em uma van e apertar o botão antes que o tempo terminasse.