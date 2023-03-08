Youtuber detona comportamento de Fred no BBB 23: "completo arrogante"

BBB23: Youtuber comenta arrogância de Fred dentro e fora do reality Crédito: Gshow/Twitter/@carlosgranja_

Após as últimas tretas no BBB23 envolvendo os participantes Ricardo, Sarah Aline e Domitila, o nome de Fred tem gerado repercussão nas redes sociais. Um dos comentários que rendeu ainda mais "bafáfá" foi o do youtuber Nogy, do Canal 90, que comentou no Twitter sobre o comportamento do brother fora da casa. A publicação foi feita na manhã desta terça-feira (7).

Em um primeiro post, ele chama o jornalista de arrogante. "A galera descobrindo só HOJE que o Fred Desimpedidos é um completo arrogante, que se acha superior a todo mundo. Quem é dos bastidores da internet já sabe dessa há tempos hahahaha", escreveu.

A galera descobrindo só HOJE que o Fred Desimpedidos é um completo arrogante, que se acha superior a todo mundo. Quem é dos bastidores da internet já sabe dessa há tempos hahahaha — Nogy (@Canal90) March 7, 2023

Na sequência, ele responde a um seguidor e explica que a percepção dele é baseada em experiências próprias. "Eu acho assim, cada um precisa tirar suas próprias conclusões, saca? O que eu comentei foi baseado em experiências que presenciei em eventos e também no que muitas pessoas que conheço falam sobre ele", disse.

eu acho assim, cada um precisa tirar suas próprias conclusões, saca? O que eu comentei foi baseado em experiências que presenciei em eventos e também no que muitas pessoas que conheço falam sobre ele — Nogy (@Canal90) March 7, 2023

Nos comentários, internautas se dividiram em concordar com a fala de Nogy e afirmar que tiveram boas experiências com o brother.

"Não querendo defender ele nem nada, mas já tive a chance de trabalhar ao lado dele brevemente e ele foi extremamente legal e gente boa", disse um dos seguidores.