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Nas redes sociais

Youtuber detona comportamento de Fred no BBB 23: "completo arrogante"

Nogy movimentou as redes sociais ao publicar que quem já conhecia o brother já sabia do comportamento dele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Março de 2023 às 16:25

BBB23: Youtuber comenta arrogância de Fred dentro e fora do reality
BBB23: Youtuber comenta arrogância de Fred dentro e fora do reality Crédito: Gshow/Twitter/@carlosgranja_
Após as últimas tretas no BBB23 envolvendo os participantes Ricardo, Sarah Aline e Domitila, o nome de Fred tem gerado repercussão nas redes sociais. Um dos comentários que rendeu ainda mais "bafáfá" foi o do youtuber Nogy, do Canal 90, que comentou no Twitter sobre o comportamento do brother fora da casa. A publicação foi feita na manhã desta terça-feira (7). 
Em um primeiro post, ele chama o jornalista de arrogante. "A galera descobrindo só HOJE que o Fred Desimpedidos é um completo arrogante, que se acha superior a todo mundo. Quem é dos bastidores da internet já sabe dessa há tempos hahahaha", escreveu.
Na sequência, ele responde a um seguidor e explica que a percepção dele é baseada em experiências próprias. "Eu acho assim, cada um precisa tirar suas próprias conclusões, saca? O que eu comentei foi baseado em experiências que presenciei em eventos e também no que muitas pessoas que conheço falam sobre ele", disse.
Nos comentários, internautas se dividiram em concordar com a fala de Nogy e afirmar que tiveram boas experiências com o brother.
"Não querendo defender ele nem nada, mas já tive a chance de trabalhar ao lado dele brevemente e ele foi extremamente legal e gente boa", disse um dos seguidores.
"Uma vez trombei com o Fred em um evento aqui em São Paulo. Curtia o trampo dele e pedi uma foto. A má vontade do rapaz comigo e com outras pessoas que pediram a foto foi tão grande que nunca tive coragem de postar. Pode ser que o cara não estava em um bom dia, mas peguei bode", comentou um outro internauta.

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