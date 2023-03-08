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Tretas

Key Alves critica ex-aliada após eliminação: "Se esconde muito e não se impõe"

Ex-sister participou do "Mais Você" e comentou sobre sua relação com Gustavo e a rivalidade com Bruna
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Março de 2023 às 12:32

Key conversou com Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta (8)
Key conversou com Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta (8) Crédito: Reprodução/Rede Globo
Key Alves foi a oitava eliminada do Big Brother Brasil 23 e participou do Café da Manhã com Eliminado na manhã desta quarta-feira, 8, no Mais Você. A ex-sister refletiu sobre sua eliminação e relacionamento com Gustavo dentro da casa.
Sobre sua saída do reality show, ela comentou: "Quando a gente vem aqui fora, o choque é muito grande, porque os acontecimentos não têm nada a ver com o que pensávamos lá dentro".
Em entrevista a Ana Maria Braga, a atleta afirmou que não pretendia se envolver com ninguém dentro da competição, porém sua relação com Gustavo foi "amor à primeira vista". "Sempre acreditei [em amor à primeira visa] e, por isso, aconteceu".
"Mas, eu não imaginava que seria no Big Brother. Entrei achando que não me apaixonaria por ninguém e foi muito especial, a gente vai continuar aqui fora", disse. Quando perguntada que participante torna o clima da casa "pesado", ela apontou sua rival:
"A Bruna é muito briguenta, não atura nada, sempre acha que está certa, tem atitudes que eu não acho legal, sempre querendo brigar, falar alto e xingar, ela pesa o clima", explica. Por fim, ela surpreendeu ao criticar uma aliada:
"A Marvvila se esconde muito, não se impõe, ela só dorme, dá o show dela nas festas e é isso o que a maioria pensa sobre ela", afirmou.

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