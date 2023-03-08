BBB 23: Domitila aperta botão para o Quarto Branco e convoca Fred; entenda a prova

Domitila apertou o botão para o Quarto Branco e convocou Fred para ir junto com ela Crédito: Reprodução/Rede Globo

Anunciado por Tadeu Schmidt, o Quarto Branco já está a todo vapor no Big Brother Brasil 23. Às 10h, um botão misterioso foi colocado na área externa da casa, e somente um participante poderia apertá-lo. "Caso duas ou mais pessoas combinem de apertar o botão juntas, o botão não vai ser acionado. Nada vai acontecer até que apenas uma pessoa aperte sozinha", explicou o apresentador.

A corajosa da vez foi Domitila. Agora ela está na dinâmica e, como direito, puxou Fred para participar. "Tenho mais medo do Quarto Branco do que do Paredão", declarou a sister. Vale destacar que nenhum participante tinha conhecimento da situação.

No Quarto Fundo do Mar, a modelo justificou sua escolha: "Chamei o Fred porque queria alguém mais alto. Se [o teto] abaixar, ele vai ter mais incômodo. Outro motivo é que se eu tiver um concorrente lá, vai ser mais fácil para eu não desistir. [...] Se eu pensar em desistir, vou olhar pra ele e pensar: 'Não posso'".

Minutos depois, Fred e Domitila vestiram um macacão branco e foram para o local iniciar a prova. Desta vez, os dois jogadores terão o duelo dentro de um carro. Quem ficar por mais tempo ganha a imunidade e o veículo. Já quem desistir, vai direto para o Paredão, sem direito a Prova Bate-volta.

Após um sorteio para definir o lugar para sentar, a modelo foi para o banco do motorista e jornalista para o banco do passageiro. Na sequência, Tadeu passou as regras: a dupla deve permanecer dentro do automóvel segurando a logo da marca, presa ao lado de fora, pelo maior tempo possível. Quem deixar a logo cair no chão, perde o duelo.

"Quem fizer suas necessidades dentro do carro, perde a disputa. Quem tentar prender a corda da logo, de alguma forma, pra se livrar do esforço de segurar a logo, estará burlando as regras, será advertido e posteriormente poderá ser eliminado. A logo também vai aparecer nos painéis. Os dois deverão contar quantas vezes ela aparece. Se chegarmos ao tempo limite do duelo a contagem vai ser decisiva para determinar o vencedor", informou o apresentador.

Havendo resistência até a quinta-feira (9), o desfecho ocorrerá ao vivo. Caso a prova seja decidida antes disso, o vencedor volta direto para a casa do BBB 23, enquanto o perdedor seguirá no cômodo até a exibição do programa ao vivo na quinta.