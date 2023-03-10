Rafa Kalimann, Douglas Silva e Carla Diaz estão no novo Dança dos Famosos

Vaza foto da gravação do novo Dança dos Famosos 2023 Crédito: Reprodução/Twitter

Uma foto vazada na web no início da tarde desta sexta-feira (10) revela quem são os novos participantes do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. A imagem é da gravação da atração que vai ao ar neste domingo (12).

Estão no Dança 2023: Priscila Fantin, Gabi Melim, Rafael Infante, Bruno Cabrerizo, Bruno Garcia, Daiane dos Santos, Juliana Alves, Belo, Carla Diaz, Rafa Kalimann, Heloísa Périssé, Guito, Linn da Quebrada, Nattan, Thiago Oliveira e Douglas Silva.

🚨 DANÇA DOS FAMOSOS; Priscila Fantin, Gabi Melim, Rafael Infante, Bruno Cabrerizo, Bruno Garcia, Daiane dos Santos, Juliana Alves, Belo, Carla Diaz, Rafa Kalimann, Heloísa Périssé, Guito, Linn da Quebrada, Nattan, Thiago Oliveira e Douglas Silva estão confirmados nessa edição. pic.twitter.com/kutNZpl0rW — Dantas (@Dantinhas) March 10, 2023

No programa de domingo, os concorrentes vão descobrir de qual grupo farão parte e já poderão começar a se preparar para as apresentações.

Porém, a divulgação segue devagar. A atriz e influenciadora Rafa Kalimann, 29, foi a última a ser oficializada para o time do novo Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. "Meu Jesus!!! Bora se divertir porque dançar ainda tenho que aprender", brincou ela nas redes sociais.

Antes dela, dois outros nomes já haviam sido confirmados. Heloísa Perissé e o ator Diogo Brito, o Guito, que interpretou o peão Tibério na novela "Pantanal" (Globo), estarão no quadro que estreará no domingo (19). A disputa vai começar com uma dinâmica diferente: todos vão iniciar dançando juntos, com coreografias em grupo.

O convite chega dois meses depois de ela se ver livre na emissora para procurar outras oportunidades. No começo do ano, Rafa ficou fora do time que cuidaria do BBB 23.