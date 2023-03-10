Prefeitura interdita casa noturna que receberia show de MC Pipokinha em Cariacica

MC Pipokinha teve show cancelado em Natal/RN por declarações polêmicas Crédito: Instagram@pihrainha

A Prefeitura de Cariacica interditou na manhã desta sexta-feira (10) a casa de shows que receberia a apresentação da funkeira MC Pipokinha, prevista para acontecer neste domingo (12). O espaço, segundo explica nota enviada pelo órgão municipal à "HZ", não possuía a documentação necessária para receber o evento. O show cantora marcaria a inauguração da casa noturna.

"A Prefeitura de Cariacica informa que realizou na manhã desta sexta-feira (10) uma ação de fiscalização na casa de shows onde seria realizada a apresentação da artista e emitiu dois autos de interdição, uma vez que o local não possui documentação de funcionamento, nem autorização sonora", explica o comunicado expedido pela PMC.

Após a publicação da matéria, a casa de shows enviou uma nota a "HZ" detalhando o cancelamento do evento e explicando como o consumidor que adquiriu ingresso poderá ser ressarcido.

"A Aldeia Mix Club vem, em conjunto com o Poder Público, por meio desta nota, comunicar ao público, fãs, autoridades e todos os veículos de comunicação, que o show de MC Pipokinha, que seria realizado nesta casa de shows, no domingo, dia 12 de março de 2023, foi cancelado por caso fortuito e motivos de força maior", explica o comunicado.

"Vimos através deste esclarecer que, no ato da contratação da artista, não tínhamos ciência acerca dos fatos propagados nas Redes Sociais. Diante das notícias publicadas nos últimos dias, vimos esclarecer que não compactuamos com nenhum desses acontecimentos e informamos a todos os consumidores que adquiriram os ingressos que a devolução será realizada através do site Onticket.com.br", conclui.

POLÊMICA NAS REDES

Vandinho Leite (PSDB) protocolou no MPES (Ministério Público do Estado do Espírito Santo) um pedido para que o show fosse cancelado, justificando que o evento viola leis e valores morais da sociedade. A apresentação da artista no Espírito Santo já tinha "chacoalhado" as redes sociais durante a semana. Na quinta-feira (9), o deputado estadualprotocolou noum pedido para que o show fosse cancelado, justificando que o evento viola leis e valores morais da sociedade. Leite pertence à Frente Parlamentar em "Defesa da Vida, da família e dos Valores Cristãos" da Assembleia Legislativa do Espírito Santo

Segundo Vandinho, em documento protocolado no Ministério Público Estadual, o show da funkeira é conhecido por práticas sexuais explícitas, uso de drogas e de bebidas alcoólicas. A apologia ao uso de drogas e a práticas sexuais, como escreveu o deputado, configuram condutas consideradas ilegais e contrárias à moral e aos bons costumes da sociedade.

No documento, o deputado fundamenta também que "a liberdade de expressão de uma manifestação artística não pode ser usada como justificativa por violar a lei".

A equipe de "HZ" também procurou o MPES, por meio de sua assessoria, mas o órgão ainda não se manifestou oficialmente sobre o pedido de cancelamento do show até o fechamento da matéria.