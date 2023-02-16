Assembleia do ES cria Frente Parlamentar dos Valores Cristãos

Sessão ordinária da Assembleia Legislativa realizada em 13 de fevereiro de 2023 Crédito: Lucas S. Costa/Ales

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo criou uma série de Frentes Parlamentares, publicadas no Diário do Legislativo desta quinta-feira (16). São grupos, formados por deputados estaduais, para tratar de assuntos diversos. Tem a frente em "Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica, Mecânica, Solar Fotovoltaica, Elétrica, Química, Atômica e Cinética do Estado do Espirito Santo", a frente parlamentar de "Apoio e Proteção aos Ciclistas do Estado do Espirito Santo" e por aí vai.

Uma delas chama a atenção por sua, digamos, intangibilidade: a Frente Parlamentar em "Defesa da Vida, da família e dos Valores Cristãos".

O objetivo da frente é "debater, promover e desenvolver ações, no âmbito da Assembleia Legislativa, em defesa dos valores da vida e da família, além de defender os princípios, valores éticos e morais cristãos".

A maior parte da população do Espírito Santo é cristã e, talvez, sob o prisma religioso, não reprovaria a iniciativa.

Do ponto de vista prático, porém, fica a questão: para quê?

"Cabe à Frente Parlamentar em Defesa da Vida, da família e dos Valores Cristãos, conforme previsto na Constituição Federal, discutir e aprovar, entre seus integrantes, seu Regimento Interno e seus programas de ação e estratégias de atuação, que se submeterão às normas legais que regem à Administração Pública e regimentais que disciplinam a atividade legislativa", diz o ato assinado pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

Frentes parlamentares são, basicamente, grupos de debate formados por deputados. Podem chamar pessoas para tratar de assuntos específicos, ao contrário das comissões permanentes, que cuidam de temas mais gerais, como Meio Ambiente, Educação e Saúde.

Essas comissões, contudo, não têm o condão de apenas debater. Por elas, tramitam projetos que recebem pareceres, pela aprovação ou rejeição, antes de irem a votação em plenário.

Já frentes parlamentares não fazem isso.

Servem para dar visibilidade a certos temas e fazem o mesmo, em certo grau, pelos deputados que a compõem.

COMPOSIÇÃO

Os parlamentares membros da frente dos Valores Cristãos são: Alcântaro Filho (Republicanos), Lucas Polese (PL), Gandini (Cidadania), Capitão Assumção (PL), Lucas Scaramussa (Podemos), Marcelo Santos (Podemos), Tyago Hoffmann (PSB), Denninho Silva (União Brasil), Hudson Leal (Republicanos), Vandinho Leite (PSDB), Raquel Lessa (PP) e Allan Ferreira (Podemos).

Outros também podem aderir.