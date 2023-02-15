Capitão Assumção e Camila Valadão disputam comissão de Direitos Humanos

Os deputados estaduais Capitão Assumção e Camila Valadão Crédito: Ana Salles e Lucas S. Costa/Ales

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo já tem os membros definidos, mas falta decidir quem vai presidir o colegiado. As demais comissões temáticas já elegeram presidente, vice-presidente etc. Resta apenas este suspense.

E a de Direitos Humanos é a que deve ter a disputa mais emblemática.

Deputada de primeiro mandato, a ex-vereadora de Vitória Camila Valadão, filiada ao PSOL, já havia afirmado no dia 1º de fevereiro , quando tomou posse no Legislativo estadual, que gostaria de comandar essa comissão permanente.

Nesta terça-feira (14), entretanto, Capitão Assumção (PL), deputado reeleito – o segundo mais votado da Casa –, também manifestou o desejo de ser o presidente.

A eleição estava prevista para ocorrer nesta quarta (15), mas foi adiada para depois do carnaval.

O colegiado antes era de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. O item Cidadania passou para a alçada da Comissão de Justiça.

De acordo com o site da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a Comissão de Direitos Humanos "tem por atribuição defender os direitos individuais e coletivos, prevenir suas possíveis violações e promover e incentivar as minorias e os setores sociais discriminados".

Projetos afeitos a essa área tramitam pelo colegiado e recebem pareceres, a favor ou contra a aprovação, antes de serem submetidos ao plenário.

Assumção ascendeu na política como apoiador de Jair Bolsonaro (PL) e emula diversas pautas encampadas pelo ex-presidente da República. Para Bolsonaro, por exemplo, "a minoria tem que se curvar à maioria".

Já o deputado estadual, em 2019, quando exercia o primeiro mandato na Assembleia, chegou a encomendar um crime durante discurso.

Ele ofereceu R$ 10 mil a quem matasse o assassino de uma jovem em Cariacica.

Camila Valadão, por sua vez, é o oposto do militar da reserva da Polícia Militar, ideologicamente falando. Ela até votou contra a chapa única que elegeu Marcelo Santos (Podemos) para presidir a Casa devido ao fato de haver bolsonaristas na composição da Mesa.

“Espero vencer a eleição. Essa comissão vai ser desafiadora exatamente pela composição. Vai ser uma comissão de muitos embates, porque são dois grupos com concepções muito distintas de direitos humanos”, afirmou Camila à repórter Ednalva Andrade, de A Gazeta.

Os membros titulares da Comissão de Direitos Humanos são:

Camila Valadão (PSOL)

(PSOL) Iriny Lopes (PT)

(PT) Allan Ferreira (Podemos)

(Podemos) Lucas Polese (PL)

(PL) Capitão Assumção (PL)

A reportagem não falou com Assumção. Aliás, ele está proibido pelo Supremo Tribunal Federal, desde dezembro de 2022, de conceder entrevistas. É investigado no Inquérito das Fake News e foi alvo de uma megaoperação contra atos antidemocráticos.

Outro integrante da comissão, Lucas Polese afirmou à coluna na noite desta terça que, pelas contas dele, Camila Valadão deve ser eleita presidente do colegiado.

"É uma comissão de cinco membros. Acredito que (o placar) fica três a dois para a Camila. Eu e Assumção votamos em Assumção. Camila, Iriny e Allan, em Camila", avaliou.

Este não é um dos colegiados mais importantes da Assembleia, apesar da relevância do tema. As principais são as comissões de Justiça e Finanças, presididas, respectivamente, por Mazinho dos Anjos (PSDB) e Tyago Hoffmann (PSB).

Mas, como a própria deputada do PSOL destacou, independentemente de quem for o presidente, ou a presidente, de Direitos Humanos, os debates no grupo prometem ser acalorados.

A COMPOSIÇÃO

A composição da comissão é, digamos, heterogênea, devido ao fato de dois blocos terem sido formados para definir quem iria para quais grupos.