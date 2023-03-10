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Polêmica

MC Pipokinha tem show em festival no RN cancelado: "Comportamento desnecessário"

Funkeira faria participação no Spotted Fest em agosto, mas teve apresentação cortada do line-up após falas controversas contra professores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Março de 2023 às 16:37

MC Pipokinha teve show cancelado em Natal/RN por declarações polêmicas
MC Pipokinha teve show cancelado em Natal/RN por declarações polêmicas Crédito: Instagram@pihrainha
A organização do Spotted Fest divulgou, na última quinta-feira, 9, que optou por cancelar a apresentação da MC Pipokinha, após declarações polêmicas da funkeira sobre a atuação de professores.
O evento ocorre no dia 5 de agosto na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte. Já nesta sexta-feira, 10, Mc Danny foi confirmada como nova atração do festival.
Por meio de uma nota nas redes sociais, a organização afirmou que não pretende "compactuar e financiar pessoas que se utilizam de personagens para exceder os limites do bom senso".
"Das últimas semanas para cá, diversas declarações controversas mudaram nossa visão sobre a cantora e no dia 06/03 tomamos ciência de suas novas declarações com comportamento desnecessário de ataque a professores", diz o comunicado.
A nota reitera que o Spotted Fest nasceu dentro do ambiente acadêmico e foi "acolhido" pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e seus estudantes, ganhando projeção nacional durante dez anos de existência.
As declarações contra professores citadas pela organização do Spotted Fest foram feitas por MC Pipokinha em um vídeo postado nos stories do Instagram recentemente.
A funkeira havia recebido uma mensagem de uma seguidora, que relatava que teve uma discussão com uma professora por causa da cantora.
"Tadinha dela, já é professora. Porque, para ser professora, tem que amar muito a profissão. Ouvir desaforo do filho dos outros, tem que ter nada para fazer em casa mesmo. E ainda receber o que um professor recebe, que é quase nada. Professor é humilhado por ser professor", disse.
Em seguida, continuou: "Ela pode descontar a raiva em você mandando você fazer vários trabalhos e te reprovando na prova. Coitada, deixa ela. Meu baile está R$ 70 mil. 30 minutinhos em cima do palco, eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil. Precisa estudar muito, discute com ela não".
A reportagem entrou em contato com a equipe de Mc Pipokinha, mas não obteve retorno até a publicação. O espaço permanece aberto.

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