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Beyoncé deixa Brasil de fora de sua turnê internacional e irrita fãs

Cantora comunicou pelas redes sociais que últimos shows acontecerão em setembro, bem longe daqui
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 09:06

Beyoncé estreia turnê 'Renaissance'
Beyoncé estreia turnê 'Renaissance' Crédito: Instagram/@beyonce
O Brasil não verá um show de Beyoncé, 41, pela turnê internacional Renaissance World Tour, que roda o planeta desde maio. Pelas redes sociais, a cantora comunicou que os últimos shows deverão ocorrer nos Estados Unidos e que a data para término das apresentações será 22 de setembro.
"Esta tour foi uma alegria e como está se aproximando do seu último mês, meu desejo de aniversário é comemorar com vocês vestindo suas mais fabulosas roupas prateadas para os shows de 23 de agosto a 22 de setembro", postou Beyoncé, em referência ao aniversário dela, que será comemorado no dia 4 do próximo mês.
Rapidamente, o nome dela virou o assunto mais comentado das redes sociais por conta de deixar o Brasil de fora. Muita gente se chateou por não ter a possibilidade de ver de perto a artista norte-americana.
"Beyoncé acabou com meu dia antes mesmo de o sol nascer", postou um seguidor. "Beyoncé, eu estou juntando dinheiro e deixei cartão liberado. Beyoncé não faz isso comigo. Ela não vem mais", destacou outro perfil. "Beyoncé negou um dos maiores públicos que ela poderia ter tido nessa turnê", pontuou outro fã.
Após alcançar escala de movimentação financeira capaz de elevar a inflação na Suécia, a nona turnê da artista atingiu um recorde mundial.
Os números alcançados pelos shows nos Estados Unidos foram revelados e indicam que a passagem do "Renaissance World Tour" por Nova Jersey, em 29 de julho, rendeu à cantora e sua equipe cerca de US$ 16,5 milhões (aproximadamente R$ 80,7 milhões). O resultado confere à apresentação o título de show feminino com maior arrecadação da história.
A turnê divulga o álbum homônimo da cantora. "Renaissance" é o sétimo disco gravado em estúdio de Beyoncé e foi disponibilizado nas lojas e plataformas no ano passado. É o primeiro álbum lançado por ela após um hiato de 6 anos --o anterior, "Lemonade", é de 2016-- e lhe rendeu quatro grammys em 2023.

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