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Eliezer repreende seguidores que chamam sua filha, de 4 meses, de 'gorda'

Influenciador rebateu críticas sobre peso de Lua Di Felice, fruto do relacionamento com ViihTube; ‘Está tudo dentro dos conformes’, defendeu
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 11:45

Eliezer compartilha registro ao lado da filha Lua:
Eliezer compartilha registro ao lado da filha Lua: "Conseguem escutar a gargalhada dela aí?" Crédito: Reprodução/Instagram/@eliezer
O ex-BBB22 Eliezer abriu seu Instagram para perguntas nesta segunda-feira, 21. O influenciador, que tem um relacionamento com a ex-BBB21 Viih Tube, respondeu algumas dúvidas sobre sua vida e sobre sua filha, Lua Di Felice, de 4 meses. Em várias perguntas, os seguidores do ex-BBB comentavam sobre o peso da bebê. "A Lua está muito linda... mas ela não está acima do peso?", questionou um internauta. "A Lua está muito gorda, cuidado", enviou outro.
"Gente, entendo a curiosidade sobre o peso da Lua e tudo bem sobre isso. Mas é muito ruim para mim e para Viih esses comentários insinuando que nossa filha esteja 'doente', isso não é legal", respondeu Eliezer. "Se coloquem no nosso lugar, alguém falando que sua filha tá obesa, com problemas de tireoide...". "Que isso, gente! Ela é um bebê de 4 meses e super saudável", defendeu.
Em seguida, o influenciador esclareceu os cuidados que vem tendo com Lua. Em consulta pediátrica, ele compartilhou a análise médica sobre a criança: "sim, a Lua ganhou peso, mas ela também cresceu muito e está tudo dentro dos conformes", avisou Eliezer, mostrando os gráficos de crescimento da filha. "Parem de falar que ela está obesa. Obesidade infantil é quando a criança está significativamente acima do peso para sua altura e idade", reforçou.

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