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Cinema

Com Bruna Marquezine, 'Besouro Azul' destrona 'Barbie' e fatura alto em bilheteria no mundo

Mesmo assim, bilheteria está menor do que outros filmes da DC
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 11:27

Xolo Mariduena e Bruna Marquezine para o 2º baile de gala anual do Academy Museu, em 2022
Xolo Mariduena e Bruna Marquezine para o 2º baile de gala anual do Academy Museu, em 2022 Crédito: Shutterstock
Após um mês, o filme "Barbie" foi destronado do posto de líder de bilheteria nos Estados Unidos. A estreia de "Besouro Azul", longa com Bruna Marquezine no elenco, arrecadou o equivalente a R$ 126 milhões, enquanto no último fim de semana "Barbie" havia arrecadado algo em torno de R$ 107 milhões.
Segundo a Variety, o filme da brasileira somou R$ 214 milhões em âmbito global em 63 mercados. Esse montante representa uma queda referente aos outros filmes da DC, mas o suficiente para ficar em primeiro lugar no planeta.
A adaptação dos quadrinhos da DC Comics conta a história de Jaime Reyes (Xolo Maridueña), um jovem de origens mexicanas que encontra uma antiga relíquia alienígena conhecida como escaravelho. O artefato o transforma no super-herói Besouro Azul.
Apesar de não poder divulgar o trabalho devido à greve de Hollywood, Marquezine recebeu a ajuda de amigas como das cantoras Priscilla Alcântara e Manu Gavassi.
Manu fez um vídeo enaltecendo a atuação de Bruna Marquezine em "Besouro Azul", longa no qual ela vive a personagem Jenny Kord. "Tô emocionada, ela não é protagonista, é 'protagonistaça'. Não é que a Bruna está chegando em Hollywood. Amiga, você está chutando a porta com os dois pés. Você não tem noção do que você fez, foi muito lindo", elogiou.

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