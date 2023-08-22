Band lança campanha de doação de órgãos após diagnóstico de Faustão de necessidade de transplante

O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Renato Pizzutto/Band

A TV Bandeirantes lançou, nesta segunda-feira (21), a campanha "Doe órgãos, Doe vida". A iniciativa, que busca conscientizar para doação de órgãos e tecidos, foi divulgada oficialmente durante a estreia do programa Melhor da Noite, que ocupa a faixa horária que antes pertencia ao Faustão na Band. O apresentador precisa realizar um transplante de coração, conforme informado em boletim médico neste domingo (20).

A ação liderada pela emissora ganhou explicações dos apresentadores do novo programa, Zeca Camargo e Glenda Kozlowski, que entrevistaram a atual ministra da saúde, Nísia Trindade. "Em média, pode-se dizer que um doador pode salvar oito vidas e que é, de fato, uma ação de solidariedade", disse ela.

Band TV lança campanha para doação de órgãos: entenda importância#MelhordaNoiteNaBand pic.twitter.com/ofc9yNTzJ1 — Melhor da Noite (@melhordanoite) August 21, 2023

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior sistema público de transplante de órgãos de todo mundo e é o segundo país maior transplantador do mundo, atrás apenas dos EUA. A estrutura é gerenciada pelo próprio Ministério, que garante que 90% das cirurgias sejam feitas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste domingo, o Hospital Albert Einstein, em que Faustão está internado, informou que o comunicador está em diálise e segue monitorado pelos médicos enquanto aguarda por um doador compatível para receber o órgão. Faustão está internado no local desde o dia 5 de agosto. "Ele se encontra sob cuidados intensivos e, em virtude de agravamento do quadro, há indicação de transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração", diz um trecho.