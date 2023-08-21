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Juntos desde 2016

Danielle Winits e André Gonçalves anunciam separação após sete anos juntos

O casamento de Danielle Winits e de André Gonçalves chegou ao fim, conforme anunciado pela dupla em comunicado no Instagram nesta segunda-feira (21).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 16:33

André Gonçalves e Danielle Winits são casados
André Gonçalves e Danielle Winits: fim do casamento Crédito: Divulgação
O casamento de Danielle Winits e de André Gonçalves chegou ao fim, conforme anunciado pela dupla em comunicado no Instagram nesta segunda-feira (21).
"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos", começa a nota. "Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo."
O comunicado ainda afirma que a decisão de divulgar o fim da relação se deu pela necessidade de transparência com amigos, fãs e a imprensa. "Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos."
Os dois estavam juntos desde 2016. No ano passado, o ator foi notícia ao passar uma noite na cadeia e mais 60 dias em prisão domiciliar por conta da falta de pagamento de pensão alimentícia de duas filhas de relacionamentos anteriores.

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