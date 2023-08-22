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Surpresa

Ludmilla presenteia avó com apartamento perto da praia

Cantora mostrou o momento em vídeo e emocionou os seguidores nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 09:26

Ludmilla e sua avó, Vilma Salles
Ludmilla e sua avó, Vilma Salles Crédito: Reprodução/Instagram/@vilminhasalles
A cantora Ludmilla proporcionou uma surpresa a sua avó, Vilma, ao presenteá-la com um apartamento localizado próximo à praia. O momento, compartilhado pela artista em seu perfil no Instagram neste domingo (20), emocionou os fãs.
Na legenda do post, Ludmilla compartilhou as razões por trás desse gesto. "Cresci vendo a minha avó sair cedo para trabalhar e, mesmo sem saber do meu futuro, eu sempre falava que um dia daria um apartamento para ela. Soube que ela foi despejada várias vezes e, mesmo assim, continuei acreditando que um dia eu poderia mudar a realidade dela", escreveu ela.
A cantora de "No se ve" destacou ainda que o presente é uma maneira de retribuir o amor e o cuidado que sua avó dedicou a ela ao longo dos anos. "Você cuidou tanto de mim [...] Agora chegou a minha vez de cuidar de você do jeitinho que você merece. Te amo", acrescentou.
Nos comentários, familiares e fãs deram os parabéns pela iniciativa. "Você é a pessoa mais incrível que eu conheço! Sempre fazendo de tudo para ver quem você ama feliz! Te amo demais", elogiou Brunna Gonçalves, mulher da artista.
Não é a primeira vez que Ludmilla surpreende sua família com presentes. Recentemente, ela deu um carro novo para a mãe, uma Land Rover Discovery vermelha.

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