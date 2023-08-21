Espírito Santo leva o título de Miss Brasil Gay pela nona vez

Representante do ES, Muriel Lorensoni foi eleita Miss Brasil Gay 2023 Crédito: Aquarela Fotografias

Após 10 anos de hiato - a última conquista foi em 2013 - o Espírito Santo voltou a vencer o Miss Brasil Gay. O feito coube a Muriel Lorensoni, que trouxe o nono título para o Estado em concurso realizado na noite de sábado (19), em Juiz de Fora (MG).

Os números impressionam: em 41 certames realizados, o Espírito Santo venceu nove. Anteriormente foram coroadas Maria Fernanda (1978), Paula Bluemanchenguel (1980), Gabi (1985), Samara Gunar (1987), Louise Balmam (1998), Yanka Ashylen (2007), Ava Simões (2009) e Sheila Verissimo (2013).

No evento do último sábado, Muriel venceu na finalíssima a mineira, Paris Novaes, segunda colocada, a piauiense, Lunna Mitchell, terceira, a paraibana, Loreen Kolluty, em quarto, e Allessa Paes, de Sergipe, que ficou em quinto lugar. Feliz com a vitória, Lorensoni enviou um vídeo para HZ agradecendo o apoio do povo capixaba.

A representante do Espírito Santo - que é paranaense - também venceu o prêmio de Melhor Traje Típico com um figurino inspirado em Vitória de Samotrácia, que representa a deusa grega Nice, também conhecida por ser a deusa da vitória.

"É uma personagem que luta pelas mulheres e o transformismo é a enaltação do feminino. Por conta disso, optamos por levar um traje que personifica a defesa de todas elas", respondeu Muriel, Doutora em Estudos de Cultura Contemporânea pela UFMT. O figurino tem inspiração no período Barroco e foi confeccionado por Flávio Rafalski, figurinista e coordenador do Miss Gay ES.

Muriel - que concorreu ao Miss Brasil Gay em 2022 representando Mato Grosso, ficando entre as semifinalistas - diz que trazer (novamente) o título para o Espírito Santo é uma honra, além de grande responsabilidade.

"Me sinto lisonjeada e agradecida pelo carinho do povo capixaba, como também pelo empenho da coordenação que abraçou essa preparação com profissionalismo. Foi um sonho de uma equipe", explana, dizendo que se apaixonou pelas belezas naturais do Estado assim que chegou por aqui. "Vitória é uma das capitais mais lindas que conheço", derrete-se a Miss Brasil Gay 2023.

Muriel recebeu a faixa de Miss Brasil Gay 2023 das mãos da vencedora do concurso no ano passado, Letícia Valentinni Crédito: Aquarela Fotografia

Muriel também ressaltou a força do ES na competição. "O Espírito Santo tem muita tradição no Miss Brasil Gay. O que dá destaque e muita responsabilidade. Sempre esperam muito de uma miss do Estado por conta de todo o histórico do concurso. Mas temos um trabalho marcado pelo profissionalismo da nossa organização. Eles têm um olhar apurado para todas as áreas, da confecção do traje ao posicionamento nas redes sociais", explica.

REPRESENTATIVIDADE

Conhecida por sua destacada oratória, Muriel respondeu - na final do concurso - uma questão que versava sobre cultura e crenças da comunidade LGPTQIAPN+.

"Um povo sem cultura é um povo sem história. A arte e a cultura tem o poder de transformar e educar", defende, dizendo que pretende usar a visibilidade da conquista em prol da luta dos direitos da comunidade.