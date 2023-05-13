Candidata de Vitória, Anna Beatriz é eleita Miss Universo Espírito Santo 2023

Anna Beatriz Pereira de Souza, Miss Vitória Crédito: Foto: Claude Coimbra

Representante do município de Vitória, Anna Beatriz é a nova Miss Universo Espírito Santo 2023. A coroação foi realizada na noite desta sexta (12) em uma cerimônia aberta ao público no Teatro Sesc Glória. Além dela, outras 17 misses, representantes de municípios de Norte a Sul, competiam pela coroa de zircônias e pedras marinhas.

Agora, a jovem de 19 anos e 1,75m de altura representa o Estado no concurso pelo título de Miss Universo Brasil, que ocorrerá em julho de 2023, em São Paulo.

Para o coordenador do evento, Charles Souza, o Miss Universo conecta famílias e trabalha o sonho das mulheres. “O Miss não é apenas um concurso de beleza, ele trabalha toda a representatividade das mulheres no mundo e incentiva seu bem-estar social, intelectual, cultural”, pontua.

O evento ainda contou com presenças ilustres como a da Miss Universo Espírito Santo 2022 e atual Miss Universo Brasil, Mia Mamede, que passou a faixa e a coroa para a vencedora. Joselina Cypriano, a primeira mulher eleita Miss Universo Espírito Santo, em 1995, também esteve presente e compartilhou como foi vencer há 60 anos.

"Naquela época, não tinha experiência. Eu simplesmente cheguei e abafei (risos). Mas eu me sinto muito honrada por ter sido escolhida Miss Espírito Santo, em 1955. Foi uma experiência maravilhosa. Entre essas misses que desfilaram por aqui, difícil escolher qual, cada uma mais linda que a outra. Mas que vença a mais bonita", disse.

Com apresentação de Charles Souza e da Miss Universo Espírito Santo 2021, Eduarda Braun, a cerimônia para definir a ganhadora envolveu a apresentação de todas as misses em desfiles de traje de banho e de gala.

Após avaliarem o desempenho das candidatas e formarem o TOP 10 e TOP 5, os 11 jurados convidados ficaram entre três nomes: Ludmilla Ricci, de Cachoeiro de Itapemirim; Nicole Guedes, de Alfredo Chaves; e Anna Beatriz, de Vitória, eleita a melhor.

Pelas redes sociais, o público vibrou com a escolha da nova representante capixaba.

"Merecidíssimo! Orgulho de ver a caminhada dela na competição. Mostrou dedicação, delicadeza e elegância durante todo o processo. Sucesso!", comentou uma internauta.