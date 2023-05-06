Dia das Mães: 60 presentes bacanas a partir de R$ 18

É hora de pensar no presente para o Dia das Mães, comemorado no próximo dia 14 de maio. Por isso, HZ preparou uma lista cheia de sugestões para a ocasião. Dentro da seleção, são 60 sugestões que vão desde os lançamentos de beleza até roupas, acessórios e joias. Tem opções para todos os estilos. Veja a lista e faça bonito nesta data especial.
MÃES 1
- Perfume Scapin 245 Intense, da O.U.i. Preço: R$ 319,00
- Cardigã, da Ida. Preço: R$ 529,00
- Sutiã Emma em renda, da Intimissimi. Preço: R$ 179,00
- Havaianas You Milan. Preço: R$ 119,99
- Short Clochard, da Simples. Preço: R$ 169,00
- Sandália Lace Up Lela, da Schutz. Preço: R$ 590,00
- Kit Gotas Douradas, da Musquée. Preço: R$ 112,60
- Perfume Olympéa Flora, da Paco Rabanne. Preço: R$ 769,00
- Paradoxe Eau de Parfum, da Prada. Preço: R$ 449,00
- Mini Cocotte L'Amour, da Le Creuset. Preço: R$ 199,00
MÃES 2
- Bolsa Disco, da Avra Bags. Preço: R$ 520,00
- Lenço Flores Purple, da Le Lis. Preço: R$ 139,90
- Vela Pomelo, da Phebo. Preço: R$ 132,00
- Camisa Jardim Aurora, da R.Aly. Preço: R$ 705,00
- Calça Jeans, da Damyller. Preço: R$ 489,00
- Sandália Birken. Preço: R$ 990,00
- Brincos Reflexos, de Ivana Izoton. Preço: R$ 6.880,00
- Mantegueira Heart Carla Pernambuco, na Westwing. Preço: R$ 79,90
- Óculos de Sol Versace, na Óticas Paris. Preço: R$ 1.151,10
- Bota Western, da Piccadilly. Preço: R$ 389,90
MÃES 3
- Perfume Gardênia, da Granado. Preço: R$ 185,00
- Kit Ekos Maracujá, da Natura. Preço: R$ 174,90
- Kit Sabonetes Sortidos, da Cloy. Preço: R$ 18,00
- Perfume Aqua Allegoria Harvest, da Guerlain. Preço: R$ 895,00
- Libre Eau de Parfum, da Yves Saint Laurent. Preço: R$ 399,00
- Kit Lily, de O Boticário. Preço: R$ 274,90
- Kit Queridinhos, de Ricca. Preço: R$ 119,00
- Deo Parfum Íris, da Avatim. Preço R$ 142,00
- Kit Sabonetes Instance, de Eudora. Preço: R$32,99
- Kit de Pincéis Marfim Face, da Belliz. Preço: R$ 55,00
MÃES 4
- Blusa NV, na Form. Preço: R$ 598,00
- Tênis Vert. Preço: R$ 590,00
- Bolsa de Couro, da Usaflex. Preço: R$ 559,90
- Tênis Metalizado Itten, na Luíza Goldschmidt. Preço: R$ 448,00
- Cachepot, na Camicado. Preço: R$ 269,99
- Relógio Aço Rosé, da Olivia Burton. Preço: R$ 990,00
- Sapatilha Vicky, da Melissa. Preço: R$ 189,90
- Vestido de Tule, na Riachuelo. Preço: R$ 179,90
- Cinto Santa Lolla, na Dafiti. Preço: R$ 61,99
- Brinco, da Patyl Cerâmica. Preço: R$ 160,00
MÃES 5
- Blusa em renda, da Ashua. Preço: R$ 159,90
- Bolsa Saco Poá, da Maria Filó. Preço: R$ 679,00
- Tênis Cloudsurfer, da On Running. Preço: R$ 949,00
- Chandon Passion. Preço: R$ 100,00
- Perfume Banderas The Icon. Preço: R$ 259,00
- Pack Bombay Spices. Preço: R$ 399,90
- Robe floral, da Renner. Preço: R$139,90
- Sandália Class, da Ipanema. Preço: R$ 39,99
- Tênis Chuck 70 de Luxe Heel, da Converse. Preço: R$ 749,90
- Saia Harriet, da By a Lady. Preço: R$ 209,00
MÃES 6
- Legging, da Adidas Originals. Preço: R$ 299,99
- Boné Sun, da Tryia. Preço: R$ 218,00
- Blusa Segunda Pele Lupo, no Shop2gether. Preço: R$ 36,90
- Óculos Grand Tour, da Mormaii. Preço: R$ 449,00
- Mala de Viagem, da Bagaggio. Preço: R$ 399,90
- Sandália Linus. Preço: R$ 176,00
- Tênis Fila. Preço: R$ 599,90
- Kit de Rejuvenescimento, da Estée Lauder. Preço: R$ 659,00
- Top Dri-Fit Indy, da Nike. Preço: R$ 299,00
- Tênis Originals Camila Rosa, da Redley. Preço: R$ 329,00