Vitrine

Dia das Mães: 60 presentes bacanas a partir de R$ 18

Tem roupas, acessórios, itens para o bem-estar e joias para você fazer bonito no domingo de Dia das Mães
Guilherme Sillva

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 09:00

Vitrine de presentes de Dia das Mães
Uma seleção de produtos para presentear a sua mãe Crédito: Divulgação
É hora de pensar no presente para o Dia das Mães, comemorado no próximo dia 14 de maio. Por isso, HZ preparou uma lista cheia de sugestões para a ocasião. Dentro da seleção, são 60 sugestões que vão desde os lançamentos de beleza até roupas, acessórios e joias. Tem opções para todos os estilos. Veja a lista e faça bonito nesta data especial. 

MÃES 1

Vitrine Dia das Mães
Uma seleção de produtos para presentear a sua mãe Crédito: Divulgação
  1. Perfume Scapin 245 Intense, da O.U.i. Preço: R$ 319,00
  2. Cardigã, da Ida. Preço: R$ 529,00
  3. Sutiã Emma em renda, da Intimissimi. Preço: R$ 179,00
  4. Havaianas You Milan. Preço: R$ 119,99
  5. Short Clochard, da Simples. Preço: R$ 169,00
  6. Sandália Lace Up Lela, da Schutz. Preço: R$ 590,00
  7. Kit Gotas Douradas, da Musquée. Preço: R$ 112,60
  8. Perfume Olympéa Flora, da Paco Rabanne. Preço: R$ 769,00
  9. Paradoxe Eau de Parfum, da Prada. Preço: R$ 449,00
  10. Mini Cocotte L'Amour, da Le Creuset. Preço: R$ 199,00

MÃES 2

Vitrine de Dia das Mães
Uma seleção de produtos para presentear a sua mãe Crédito: Divulgação
  1. Bolsa Disco, da Avra Bags. Preço: R$ 520,00
  2. Lenço Flores Purple, da Le Lis. Preço: R$ 139,90
  3. Vela Pomelo, da Phebo. Preço: R$ 132,00
  4. Camisa Jardim Aurora, da R.Aly. Preço: R$ 705,00
  5. Calça Jeans, da Damyller. Preço: R$ 489,00
  6. Sandália Birken. Preço: R$ 990,00
  7. Brincos Reflexos, de Ivana Izoton. Preço: R$ 6.880,00
  8. Mantegueira Heart Carla Pernambuco, na Westwing. Preço: R$ 79,90
  9. Óculos de Sol Versace, na Óticas Paris. Preço: R$ 1.151,10 
  10. Bota Western, da Piccadilly. Preço: R$ 389,90

MÃES 3

Vitrine Dia das Mães
Uma seleção de produtos para presentear a sua mãe Crédito: Divulgação
  1. Perfume Gardênia, da Granado. Preço: R$ 185,00
  2. Kit Ekos Maracujá, da Natura. Preço: R$ 174,90 
  3. Kit Sabonetes Sortidos, da Cloy. Preço: R$ 18,00
  4. Perfume Aqua Allegoria Harvest, da Guerlain. Preço: R$ 895,00
  5.  Libre Eau de Parfum, da Yves Saint Laurent. Preço: R$ 399,00
  6. Kit Lily, de O Boticário. Preço: R$ 274,90
  7. Kit Queridinhos, de Ricca. Preço: R$ 119,00
  8. Deo Parfum Íris, da Avatim. Preço R$ 142,00
  9. Kit Sabonetes Instance, de Eudora. Preço: R$32,99
  10. Kit de Pincéis Marfim Face, da Belliz. Preço: R$ 55,00

MÃES 4

Vitrine de dia das mães
Uma seleção de produtos para presentear a sua mãe Crédito: Divulgação
  1. Blusa NV, na Form. Preço: R$ 598,00 
  2. Tênis Vert. Preço: R$ 590,00
  3. Bolsa de Couro, da Usaflex. Preço: R$ 559,90
  4. Tênis Metalizado Itten, na Luíza Goldschmidt. Preço: R$ 448,00
  5. Cachepot, na Camicado. Preço: R$ 269,99
  6. Relógio Aço Rosé, da Olivia Burton. Preço: R$ 990,00
  7. Sapatilha Vicky, da Melissa. Preço: R$ 189,90
  8. Vestido de Tule, na Riachuelo. Preço: R$ 179,90
  9. Cinto Santa Lolla, na Dafiti. Preço: R$ 61,99
  10. Brinco, da Patyl Cerâmica. Preço: R$ 160,00

MÃES 5

Vitrine de dia das mães
Uma seleção de produtos para presentear a sua mãe Crédito: Divulgação
  1. Blusa em renda, da Ashua. Preço: R$ 159,90
  2. Bolsa Saco Poá, da Maria Filó. Preço: R$ 679,00 
  3. Tênis Cloudsurfer, da On Running. Preço: R$ 949,00
  4. Chandon Passion. Preço: R$ 100,00
  5. Perfume Banderas The Icon. Preço: R$ 259,00
  6. Pack Bombay Spices. Preço: R$ 399,90
  7. Robe floral, da Renner. Preço: R$139,90
  8. Sandália Class, da Ipanema. Preço: R$ 39,99
  9. Tênis Chuck 70 de Luxe Heel, da Converse. Preço: R$ 749,90
  10. Saia Harriet, da By a Lady. Preço: R$ 209,00

MÃES 6

Vitrine de dia das mães
Uma seleção de produtos para presentear a sua mãe Crédito: Divulgação
  1. Legging, da Adidas Originals. Preço: R$ 299,99
  2. Boné Sun, da Tryia. Preço: R$ 218,00
  3. Blusa Segunda Pele Lupo, no Shop2gether. Preço: R$ 36,90
  4. Óculos Grand Tour, da Mormaii. Preço: R$ 449,00
  5. Mala de Viagem, da Bagaggio. Preço: R$ 399,90
  6. Sandália Linus. Preço: R$ 176,00
  7. Tênis Fila. Preço: R$ 599,90
  8. Kit de Rejuvenescimento, da Estée Lauder. Preço: R$ 659,00
  9. Top Dri-Fit Indy, da Nike. Preço: R$ 299,00
  10. Tênis Originals Camila Rosa, da Redley. Preço: R$ 329,00

