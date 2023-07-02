Miss ES 2023, Anna Beatriz Souza fala da preparação para o Miss Universo Brasil

Mesmo com apenas 20 anos, Anna Beatriz Souza tem um "vavavum" (algo como sensualidade e segurança na passarela) que lembra divas de Hollywood, de acordo com alguns missólogos (especialista em misses). Outros, mais nostálgicos, acham que a beldade tem o estilo das candidatas latinas dos anos 1980, especialmente Cecilia Bolocco, chilena eleita Miss Universo em 1987.

Com essas armas, Bea (como é chamada pelos amigos), Miss Universo Espírito Santo 2023, vai tentar o back-to-back no Miss Universo Brasil, ou seja, trazer pela segunda vez consecutiva a coroa de mulher mais bonita do país para o Estado, afinal, a atual vencedora do concurso é a capixaba Mia Mamede, eleita no ano passado. Confira abaixo a entrevista que HZ fez com a bela neste mês.

Por falar no Miss Universo Brasil, o concurso acontece em São Paulo no próximo sábado (8), com transmissão pelo YouTube e Anna viaja na segunda (3), quando começa o confinamento.

No guarda-roupa, de acordo com Charles Souza, coordenador do MUES, a capixaba levará peças no estilo elegante-sóbrio (combinando com sua sofisticação natural), mas também com uma "pitada" de jovialidade, afinal, a recém-formada em Eletrotécnica pelo Instituto Federal do Espírito Santo tem (relembrando) apenas 20 anos.

"HZ" também conseguiu alguns detalhes do esperado traje típico. Ele será confeccionado pelo estilista Paulo Balbino e promete ser inspirado em uma lenda indígena do Espírito Santo. Já estamos curiosos para conferir.

REFERÊNCIA

Em meio a sua preparação, que envolve aula de oratória, inglês, passarela e intensa atividade física, Anna Beatriz Souza atendeu "HZ" para um rápido bate-papo e falou sobre a importância de ser uma referência para mulheres e meninas de comunidades de risco social, afinal, Bea foi criada em Forte São João (Vitória), onde apoia a mãe em uma pequena hamburgueria.

"Sei do exemplo que posso estar dando para pessoas que moram em Forte São João. Muitas não têm oportunidade de conseguir boa colocação profissional porque algumas não têm acesso à educação. É necessário criar mais políticas públicas voltadas para a educação e que esses projetos cheguem até essas comunidades. Com dificuldade, estudei, me formei em Eletrotécnica e batalhei como modelo, até conseguir a faixa de miss. Se consegui, com esforço e dedicação, elas também podem chegar lá", enfatiza a capixaba, que participa de um projeto social voltado para a preservação de manguezais e o desenvolvimento sustentável de famílias que vivem da pesca nas regiões costeiras, o Goiamum.

Durante a conversa, a modelo não escondeu a emoção, chegando às lágrimas, especialmente ao relembrar do pai, que faleceu em decorrência da Covid-19. "Dedico esse título de Miss Universo Espírito Santo a ele. Foi uma das pessoas que mais me incentivou a fazer um curso de modelo (ela atua na área há apenas três anos). Sem o apoio dele, provavelmente nem estaria aqui", ressalta.