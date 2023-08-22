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Britney Spears teme pela guarda dos cães e contrata advogada para derrubar cláusulas no divórcio

A cantora e o ator Sam Asghari ficaram juntos por quase sete anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 10:37

Britney Spears e Sam Asghari na pré-estreia de
Britney Spears e Sam Asghari na pré-estreia de "Once Upon a Time in Hollywood", em 2019 Crédito: Shutterstock
Depois de contar que não aguentava mais sofrer no casamento com Sam Asghari, Britney Spears agora cuida da documentação do divórcio. O ex-casal tinha assinado há dois anos um acordo pré-nupcial rigoroso para facilitar a separação de bens, mas a cantora comentou com amigos próximos que tem um problema agora para resolver com o ator: a guarda de dois cachorros.
Segundo o jornal britânico Daily Mail, Sam Asghari pediu pensão alimentícia para Britney. Ele também quer que a cantora arque com todos os custos do processo de divórcio e fez uma lista de bens para entrarem em uma suposta divisão. A estrela pop contratou uma das advogadas mais renomadas nos Estados Unidos, Laura Wasser. Britney quer impedir cláusulas abusivas, principalmente em relação aos cachorros Porsha e Sawyer.
Sam Asghari teria pedido o divórcio, após descobrir uma traição por parte da cantora. O caso não foi confirmado. Mas nas redes sociais, o anúncio oficial não foi dos mais amigáveis. "Após seis anos de amor e compromisso, minha esposa e eu decidimos terminar a nossa caminhada. Guardaremos amor e respeito que temos um pelo outro. Desejo a ela o melhor. Merdas acontecem", escreveu Sam.
Britney Spears e Sam Asghari se conheceram em 2016 e ficaram noivos em setembro de 2021. O casamento aconteceu em junho de 2022. O ator teria acusado a cantora de traição e, segundo o site TMZ, tenta negociar concessões, além de seu acordo pré-nupcial. Ele ainda ameaça divulgar informações "extraordinariamente embaraçosas sobre Britney a menos que seja pago".

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