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Romance

Thati Lopes e George Sauma confirmam namoro

Atriz de 'Terra e Paixão' teve um relacionamento de oito anos com Victor Lamoglia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 11:39

Thati Lopes compartilha registro ao lado do namorado George Sauma, no bairro Liberdade. em São Paulo
Thati Lopes compartilha registro ao lado do namorado George Sauma, no bairro Liberdade. em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram/@thatilopes
Os atores Thati Lopes, 33, e George Sauma, 33, estão namorando. Ambos foram juntos a uma sessão para convidados do musical "O Jovem Frankenstein", na noite desta segunda (22), no Rio. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da personagem Berenice de "Terra e Paixão" (Globo).
A atriz teve um relacionamento de oito anos com o também ator Victor Lamoglia, 30. Ambos terminaram em dezembro. Sauma já namorou nomes como Valentina Bandeira, Fabíula Nascimento e Luísa Arraes.
Em meio ao namoro, Thati precisa contracenar de forma ousada com Tony Ramos na novela das 21h. Em recente entrevista à Folha de S.Paulo, a atriz confidenciou que no começo ficava nervosa ao ter de fazer cenas com pouca roupa ao lado do ídolo, mas que com o tempo essa sensação foi melhorando.
"Ele me recebe com todo o carinho, é aberto a tudo. Só me faz entender o motivo de ser essa pessoa amada por todos", disse.

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