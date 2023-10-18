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Luto

Filho de Mc Marcinho lamenta 2 meses da morte do pai: 'Vazio que aumenta a cada dia'

‘Não vou deixar seu nome morrer, muito menos seu legado’, disse Marcelo Garcia em vídeo nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 09:03

Filho de Mc Marcinho lamenta 2 meses da morte do pai
Filho de Mc Marcinho lamenta 2 meses da morte do pai Crédito: Reprodução/Instagram/@akaemige
O filho de MC Marcinho compartilhou uma homenagem para o funkeiro nesta terça-feira, 17. Nas redes sociais, Marcelo Garcia lamentou a morte do pai que completa dois meses devido a um quadro de insuficiência cardíaca e renal.
Marcelo publicou um vídeo no Instagram cantando uma música que fez para homenagear o pai. Na legenda do post, ele escreveu: "Não consigo descrever em palavras a saudade que eu sinto do senhor, pai (...) É um vazio que não consigo descrever e parece que aumenta a cada dia que passa".
"Tô na correria, porque o mundo não para e eu tenho que me mover. O senhor sempre me disse que nós já nascemos atrasados e eu prometo que ainda vou te dar muito orgulho. Não vou deixar seu nome morrer, muito menos seu legado. Muito obrigado por me passar o seu dom e formar o homem que sou hoje", escreveu.
Marcelo declarou que pretende manter o legado de seu pai e que o remix de seu som é uma forma de eternizar o trabalho dele. "Eu nunca tive coragem antes, mas hoje acordei pensando em você e decidi tomar coragem. Te amo, pai. O senhor sempre vai viver nos nossos corações. Saudades eternas", concluiu.

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