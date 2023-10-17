Saiba quem é Damiano David, cantor do Måneskin que faz cenas quentes com Anitta em clipe

Damiano David, vocalista da banda italiana Måneskin, gravou novo clipe de Anitta Crédito: Instagram@damianodavid

Damiano David, vocalista da banda italiana Måneskin, tem sido destaque nas mídias recentemente devido à sua colaboração com a cantora Anitta.

O cantor italiano, que já declarou seu amor pelo Brasil, agora protagoniza cenas quentes com a brasileira no clipe "Mil Veces", novo single da Anitta. Confira mais informações sobre Damiano David.

Nascido em Roma, Damiano David tem 24 anos e é o vocalista da banda Måneskin. A banda ganhou destaque mundial após vencer o Festival Eurovision em 2021.

Damiano é conhecido por suas inúmeras tatuagens, somando mais de 30 pelo corpo. Algumas das mais notáveis incluem "Il ballo della vita" (a dança da vida) entre o pescoço e o peito, uma rosa com a palavra mãe, o rosto de Jesus Cristo, e a frase "Do boys don’t cry" (com o "don't" riscado).

Em relação à sua vida pessoal, Damiano terminou um namoro de mais de cinco anos com a modelo Giorgia Soleri em junho passado. Desde então, não assumiu publicamente nenhum outro relacionamento.

Anitta e Damiano: entre clipes e especulações

Desde a última edição do Rock in Rio, em 2022, Damiano já havia demonstrado sua paixão pelo Brasil. Durante sua passagem pelo país, ele adquiriu camisas de times brasileiros e chegou a afirmar no palco do festival que amava a língua portuguesa. Em setembro de 2022, ao postar fotos de sua viagem ao Rio, ele agradeceu ao público brasileiro e brincou ao misturar português e inglês: "Obri-fucking-gado".

As suspeitas de um possível affair entre Anitta e Damiano começaram no MTV VMA, quando ele foi flagrado olhando para a cantora brasileira.

o jeito que o damiano olhou pra anitta no VMA… por isso que ela chamou ele pra gravar o clipe de mil veces pic.twitter.com/6xLea97euu — patrick 🧸♥️⭐️🌈 (@boyfromssa) October 15, 2023

As especulações ganharam força quando Anitta, em entrevista à revista Quem, mencionou que, após uma consulta com uma cartomante, decidiu continuar o flerte com o cantor. Ela revelou que existe alguém com quem está conversando, mas não deu mais detalhes. Vale lembrar que Anitta não assume nenhum relacionamento desde o fim do seu affair com o ator italiano Simone Susinna, do filme 365 dias da Netflix.

Mil veces estreia na quinta-feira, 19, promete cenas quentes entre a cantora e Damiano. No De Frente com Blogueirinha, Anitta disse que estava nervosa durante as gravações devido às cenas intensas com o cantor italiano. Ela chegou a mencionar que precisou beber tequila para gravar algumas das cenas mais ousadas.