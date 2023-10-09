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Crítica e Entrevista

Tretas, diversão e vergonha alheia: "Ilhados com a Sogra" tem tudo

Lançado pela Netflix e apresentado por Fernanda Souza, reality show "Ilhados com a Sogra" tem jornadas de transformação, competição e tretas, muitas tretas

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 17:05

Públicado em 

09 out 2023 às 17:05
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Reality show
Reality show "Ilhados com a Sogra", apresentado por Fernanda Souza na Netflix Crédito: Ricardo Carvalheiro/Netflix
Muitas vezes caindo em estereótipos nada saudáveis, a figura da sogra é uma instituição não apenas no cinema brasileiro, mas nossa dramaturgia explora isso como poucas outras no mundo. Seja como figura cômica, seja como centro de um conflito, a mãe da pessoa com a qual alguém se relaciona é sempre pauta. Assim, é surpreendente que ninguém até hoje tenha tido a ideia de “Ilhados com a Sogra”, novo reality show da Netflix.
Apresentado pela atriz Fernanda Souza, “Ilhados com a Sogra” tem requintes de crueldade. Seis casais vão a uma ilha paradisíaca com a desculpa de que irão disputar o prêmio de R$ 500 mil com outros casais – o prêmio existe, claro, mas a disputa não é exatamente entre os casais. Logo no primeiro dia, os casais descobrem que, na verdade, é a mãe de um deles que entrará na disputa ao lado da(o) companheira(o), ou seja, as duplas do reality são formadas por genro/nora e sogra.
“Ilhados com a Sogra” tem o grande mérito de ter feito uma seleção primorosa de seus participantes. “É muito importante a gente ter protagonistas acima dos 50 anos em um reality”, diz Fernanda, em entrevista à coluna. “Outro diferencial é que as pessoas só descobrem isso lá. Elas vão ter que disputar R$ 500 mil ao lado da sogra com a quel não se dão bem, o que já é um plot twist logo de cara”, completa. O roteiro ainda é sádico o suficiente a ponto de deixar os filhos como observadores de tudo, quase tão espectadores quanto o público, mas sofrendo muito mais.
Fernanda destaca também o poder do programa, com episódios semanais, de despertar empatia, pois o público pode se projetar em vários participantes diferentes. “Todo mundo quer ver treta e risada, e isso entrega, mas também tem transformação daquelas pessoas, daquelas relações… Ainda pega essas relações e coloca pra conviver com outras relações, outras sogras, é outro tipo de treta (risos)”.
Reality show
Conheça as sogras de "Ilhados com a Sogra", reality apresentado por Fernanda Souza na Netflix Crédito: Ricardo Carvalheiro/Netflix
Uma das boas sacadas de “Ilhados com a Sogra” é ter apenas a treta pela treta. O programa traz a psicóloga Shenia Karlsson como parte do programa e em sessões de conversas com os participantes. “É uma ótima sacada e ajuda na jornada de autoconhecimento daquelas pessoas mesmo. A psicóloga é sempre uma figura que a gente nunca vê nos programas, né?”, pondera a apresentadora.
De fato, tendo assistido aos episódios disponibilizados pela Netflix à imprensa antes da estreia, Shenia é essencial à trama. É a partir das sessões dos participantes com ela que conhecemos melhor cada um, que vemos aqueles personagens sendo quebrados, pois cada um claramente está diante das câmeras representando um papel.
Reality show
Apresentadores e participantes de "Ilhados com a Sogra". À frente Shenia Karlsson e Fernanda Souza Crédito: Ricardo Carvalheiro/Netflix
A série manipula a expectativa do público, que começa simpatizando com alguns e cancelando outros, mas logo percebe uma mudança de dinâmica quando as pessoas parecem “esquecer” estarem em um reality. Todos os participantes, tanto noras/genros quanto as sogras, chegam se estabelecendo em arquétipos como a protetora, a ciumenta, o sarcástico, a abusada, a brava, mas isso se transforma e talvez permitir essa transformação seja o grande mérito de “Ilhados com a Sogra”.
Mas e se Fernanda Souza estivesse no programa com a sogra? “Eu sou só apresentadora (risos). Não acho que a gente teria o perfil do programa porque eu não sei se gente teria alguma coisa para transformar. O que buscamos no reality é ver a pessoa entrando de um jeito e saindo de outro. Oitenta ou noventa por cento das pessoas que entraram no programa saíram enxergando a própria vida e a relação com os outros de forma completamente diferente”, garante. “Tenho muita gratidão por todas aquelas pessoas e por tudo o que elas me ensinaram ao longo da temporada. O reality é divertido e transformador ao mesmo tempo”, completa a atriz/apresentadora.
Reality show
"Ilhados com a Sogra" tem competições estilo "No Limite" Crédito: Ricardo Carvalheiro/Netflix
É curioso como, pela fala dos envolvidos e talvez até por uma análise mais profunda da série, ela pareça séria, mas não é. “Ilhados com a Sogra” tem tudo o que você espera de um reality show: bagaceira, treta, vergonha alheia, mais treta, amizades e um pouco mais de treta. Tudo isso em um cenário lindo, com uma produção que construiu uma pequena vila na ilha, e dinâmicas interessantes, algumas parecidas com a de outras atrações, mas outras completamente novas. Além, claro, das sogras.
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Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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