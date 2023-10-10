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'The Crown': Quando e como será última temporada? Netflix divulga detalhes

Últimos episódios sobre a rainha Elizabeth II serão divididos em duas partes; confira teaser
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 11:07

Imelda Staunton como a Rainha Elizabeth II na 6ª temporada de The Crown, da Netflix
Imelda Staunton como a Rainha Elizabeth II na 6ª temporada de The Crown, da Netflix Crédito: Netflix
A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 9, a data de estreia da última temporada de The Crown, que será dividida em duas partes. Os episódios contam a história da rainha Elizabeth II.
A parte um da temporada contará com os quatro primeiros capítulos da trama e chega no streaming no dia 16 de novembro. Já a parte dois é dividida em seis capítulos e tem estreia marcada para o dia 14 de dezembro. 
Os episódios da primeira parte mostram o relacionamento entre a princesa Diana (Elizabeth Debicki) e Dodi Fayed (Khalid Abdalla) florescendo, antes de uma fatídica viagem de carro trazer consequências devastadoras.
O elenco conta ainda com Imelda Staunton (como rainha Elizabeth II), Jonathan Pryce e Lesley Manville (como príncipe Philip e princesa Margaret, respectivamente). Também retornam Salim Daw (Mohamed Al Fayed) e Khalid Abdalla (Dodi Fayed). Rufus Kampa e Fflyn Edwards estreiam como príncipe William e príncipe Harry.
Já na história da segunda parte da temporada final, o príncipe William tenta voltar à vida normal em Eton logo após a morte de sua mãe, enquanto a monarquia lida com a opinião popular. Com seu Jubileu de Ouro se aproximando, a rainha reflete sobre o futuro da monarquia com o casamento de Charles e Camilla e o início de um novo conto de fadas da realeza entre William e Kate.
Nessa leva de episódios, três atores irão estrear na série: Ed McVey, Luther Ford e Meg Bellamy serão, respectivamente, príncipe William, príncipe Harry e Kate Middleton.

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