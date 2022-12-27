Luto

Stephen Greif, ator de 'The Crown', morre aos 78 anos

Morte do ator que interpretou Sir Bernard Weatherill na quarta temporada da série da Netflix foi anunciada nesta segunda, 26
Agência Estado

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 13:57

Stephen Greif, ator de 'The Crown', morre aos 78 anos Crédito: Reprodução/Youtube
O ator britânico Stephen Greif, que trabalhou na série The Crown, morreu aos 78 anos, segundo um comunicado divulgado por seus representantes nesta segunda-feira, dia 26. Dono de uma extensa carreira no teatro e na televisão, ele atuou ainda em séries de televisão, como Blakes 7, Citizen Smith, além de EastEnders e Doctor Who. No teatro, entre os destaques, está a peça Death of a Salesman, do National Theatre
Em The Crown, ele interpretou Sir Bernard Weatherill, presidente da Câmara, na quarta temporada da série da Netflix sobre a família real britânica.
Nascido em Sawbridgeworth em 1944, Stephen Greif frequentou a Royal Academy of Dramatic Art e tornou-se membro da National Theatre Company. Atuou em inúmeras peças entre os anos 1960 e início dos anos 1970, quando ingressou na TV. Na série Blakes 7, exibida entre 1978 e 1981, ele foi o comandante espacial Travis.

