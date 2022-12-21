Sonya Eddy, de ‘General Hospital’ e ‘Duas Garotas em Apuros’, morre aos 55 anos Crédito: Reprodução/Instagram @octaviaspencer

Sonya Eddy, atriz da novela norte-americana "General Hospital", morreu aos 55 anos. A informação foi dada pela amiga Octavia Spencer, conhecida por "Estrelas Além do Tempo" e "A Vida e História de Madam C.J. Walker", e confirmada pela revista "People" nesta terça-feira, 20. A causa da morte não foi divulgada.

"Minha amiga Sonya Eddy faleceu ontem à noite. O mundo perdeu mais um anjo criativo. Suas legiões de fãs do 'General Hospital' sentirão sua falta", escreveu Spencer em uma publicação no Instagram.

A artista apareceu em várias outras séries e programas de televisão, como "Those Who Can’t", "Duas Garotas em Apuros", "Fresh Off The Boat" e no filme "Frank and Penelope", de 2022.