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Sucesso na TV

Sonya Eddy, de ‘General Hospital’ e ‘Duas Garotas em Apuros’, morre aos 55 anos

Atriz Octavia Spencer lamentou morte da amiga com publicação nas redes sociais; causa do óbito não foi divulgada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 09:51

Sonya Eddy, de ‘General Hospital’ e ‘Duas Garotas em Apuros’, morre aos 55 anos
Sonya Eddy, de ‘General Hospital’ e ‘Duas Garotas em Apuros’, morre aos 55 anos Crédito: Reprodução/Instagram @octaviaspencer
Sonya Eddy, atriz da novela norte-americana "General Hospital", morreu aos 55 anos. A informação foi dada pela amiga Octavia Spencer, conhecida por "Estrelas Além do Tempo" e "A Vida e História de Madam C.J. Walker", e confirmada pela revista "People" nesta terça-feira, 20. A causa da morte não foi divulgada.
"Minha amiga Sonya Eddy faleceu ontem à noite. O mundo perdeu mais um anjo criativo. Suas legiões de fãs do 'General Hospital' sentirão sua falta", escreveu Spencer em uma publicação no Instagram.
A artista apareceu em várias outras séries e programas de televisão, como "Those Who Can’t", "Duas Garotas em Apuros", "Fresh Off The Boat" e no filme "Frank and Penelope", de 2022.
De todos os seus trabalhos, ficou mais conhecida por viver a enfermeira Epiphany Johnson na novela norte-americana. Ela estreou como a personagem em 2006 e se despediu do papel em 2020.

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