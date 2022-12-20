Tom Fletcher, da banda McFly, está tratando de inflamação no olho

O vocalista da banda McFly, Tom Fletcher Crédito: Instagram.com/@TomFletcher

O vocalista da banda McFly, Tom Fletcher, foi às redes sociais explicar o porquê de estar um pouco mais quieto do que o habitual em seus perfis. O cantor explicou que está passando por um surto de uveíte, uma inflamação da úvea - uma camada que fica localizada entre a parte branca dos olhos e a retina. Ele relatou que teve que correr para o hospital no domingo, 18, devido às dores.

Segundo o cantor, essa é a segunda vez que ele sofre com uma crise desse tipo. "Desculpa se tenho estado um pouco quieto. Fui nocauteado por um tipo de doença e estou de cama por alguns dias", escreveu Tom. "Tinha me colocado de pé ontem, mas a uveíte decidiu me colocar para baixo novamente."

Tom agradeceu a equipe médica que o atendeu no hospital e ao seu oftalmologista, que o acompanha no tratamento da doença.

Ele também desejou Feliz Natal para os fãs. "Por ora, é ficar em quartos escuros, usar óculos de sol e seis semanas [tomando] esteróides", disse. O texto foi acompanhado de um carrossel de fotos do ator mostrando o olho vermelho e, depois, ele usando óculos escuros.

O QUE É A UVEÍTE

De acordo com o Instituto Nacional dos Olhos (NEI, sigla em inglês), a uveíte é uma inflamação que ocorre na úvea - uma camada que fica entre a esclera (parte branca do olho) e a retina.

As causas são diversas: pode ser provocada por uma doença autoimune ou por infecção viral, por exemplo.

Os sintomas mais comuns são dor nos olhos, vermelhidão e redução da qualidade da visão (vista embaçada ou redução do campo visual).