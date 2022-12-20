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Famosos

Justin Bieber faz desabafo sobre marca que está usando sua imagem: ‘Não autorizei’

Cantor disse que a marca H&M lançou uma coleção sem o seu consentimento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 11:05

O cantor Justin Bieber e Cantor e a esposa Hailey Bieber foram vistos saindo às pressas de uma festa após tiroteio
O cantor Justin Bieber Crédito: FramePhoto/Folhapress
Justin Bieber usou seu perfil do Instagram para criticar a marca H&M, que lançou recentemente uma coleção usando sua imagem sem a sua autorização. O astro incentivou o público a não comprar os itens e disse que tudo está "um lixo".
"Eu não aprovei nenhuma merch ou coleção que eles colocaram na H&M. Tudo foi feito sem minha permissão ou aprovação, eu não compraria se fosse vocês", disse o astro num primeiro texto. "A merch da H&M feito de mim é um lixo, e eu não aprovei isso, não compre isso", destacou no segundo texto.
O Page Six entrou em contato com a marca, mas não obteve resposta. Por outro lado, em um e-mail ao Daily News, eles responderam, dizendo que o processo "seguiu os procedimentos de aprovação adequados". "Como acontece com todos os outros produtos e parcerias licenciados, a H&M seguiu os procedimentos de aprovação adequados".
Justin Bieber faz desabafo sobre marca que está usando sua imagem: 'Não autorizei
Justin Bieber faz desabafo sobre marca que está usando sua imagem: 'Não autorizei Crédito: @justinbieber/Instagram
Os fãs também compartilharam itens da marca com tema da última turnê do cantor com imagens dele e foram até as redes sociais pedir para que a marca revise o que foi feito.

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