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Larissa Manoela e André Frambach estão noivos: ‘Pra vida toda’

Pedido foi feito pelo ator num passeio do casal em Fernando de Noronha
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 11:07

Larissa Manoela e André Frambach estão noivos.
Larissa Manoela e André Frambach estão noivos. Crédito: Instagram/@larissamanoela
Larissa Manoela e André Frambach compartilharam com seus seguidores neste domingo, 18, que ficaram noivos. O pedido foi feito pelo ator durante um passeio de barco do casal em Fernando de Noronha, onde eles estão passando alguns dias de férias.
Na publicação, os atores compartilharam fotos do momento do pedido com a atriz sorridente e o rapaz emocionado.
"A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Pra vida toda!", escreveram.
O casal também tem tatuagens como dedicatórias de amor: Larissa Manoela fez um peixe na altura do quadril para simbolizar o apelido do namorado, o seu "peixão", e André fez o desenho de um sorvete no braço em homenagem à namorada.

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