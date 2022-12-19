Thiago Rodrigues: polícia descarta assalto e alega que ator caiu sozinho

Polícia descarta assalto sofrido por Thiago Rodrigues Crédito: Reprodução/Instagram/@euthiagorodrigues/Imagem de câmeras de segurança

Parece que o caso do ator Thiago Rodrigues, de 42 anos, ganhou um desfecho. Segundo investigações da Polícia Civil, foi descartado que o ator tenha sofrido espancamento seguido de um assalto no Baixo Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Imagens de câmeras de segurança de um prédio em frente à praça Santos Dumont, onde o ator foi encontrado, foram divulgadas pelo programa “Domingo Espetacular”, da Record TV, e pelo G1. Elas mostram Thiago se apoiando em uma barraca de feira, por volta das 5h40 do último domingo (11), quando teria caído sozinho.

A conclusão da hipótese levantada pela polícia fez com que as investigações fossem suspensas. Para o portal Splash, do Uol, a delegada Bianca Lima, afirmou que o ator será liberado, pois "não houve falsa comunicação de crime porque o ator, em momento nenhum, deu início à investigação''. Vale ressaltar que a investigação começou com base na matéria jornalística veiculada por Ancelmo Gois, do jornal O Globo.



Em entrevista à Record TV, a delegada Bianca Lima confirmou a versão da polícia sobre o caso.



“Posso afirmar que é ele sentado em uma barraca de feira e, de repente, ele tomba para frente e cai. Ele afirmou ter saído do evento com uma amiga. Essa amiga teria falado: 'olha Thiago, eu deixei você naquele lugar e você estava bem'. Isso já era 5h40", disse a delegada ao dominical.

Polícia mostra imagens de Thiago Rodrigues pic.twitter.com/pgM5Q41wQr — Só Mídias (@MidiasSo) December 19, 2022

"Aqui na delegacia, ele simplesmente disse: eu não me recordo do que aconteceu", acrescentou Bianca. As investigações ainda apontam que Rodrigues bateu a cabeça no chão. O ator foi socorrido por feirantes e pessoas que estavam pelo local após ter caído e se machucado.

Agora, a polícia segue com as investigações para saber se o celular de Thiago foi furtado durante esse episódio ou se ele perdeu o aparelho. “Nós vamos buscar saber qual o paradeiro desse celular, nós precisamos de tempo para notificar as operadoras e saber onde está esse celular”, finalizou a delegada.

ENTENDA O CASO

De acordo com a publicação, o ator disse que teria sido cercado por cinco homens que queriam assaltá-lo quando saía de um bar. Ao tentar fugir, foi agredido pelos bandidos.

Thiago Rodrigues é assaltado e espancado no Rio Crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução/Instagram

Thiago foi encontrado desacordado apenas no domingo (11), por uma vendedora da feira de antiguidades na Praça Santos Dumont (também no bairro da Gávea). O ator foi encaminhado e atendido no Hospital Municipal Miguel Couto.