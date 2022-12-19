Thiago Rodrigues: polícia descarta assalto e alega que ator caiu sozinho

Parece que o caso do ator Thiago Rodrigues, de 42 anos, ganhou um desfecho. Segundo investigações da Polícia Civil, foi descartado que o ator tenha sofrido espancamento seguido de um assalto no Baixo Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.
Imagens de câmeras de segurança de um prédio em frente à praça Santos Dumont, onde o ator foi encontrado, foram divulgadas pelo programa “Domingo Espetacular”, da Record TV, e pelo G1. Elas mostram Thiago se apoiando em uma barraca de feira, por volta das 5h40 do último domingo (11), quando teria caído sozinho.
A conclusão da hipótese levantada pela polícia fez com que as investigações fossem suspensas. Para o portal Splash, do Uol, a delegada Bianca Lima, afirmou que o ator será liberado, pois "não houve falsa comunicação de crime porque o ator, em momento nenhum, deu início à investigação''. Vale ressaltar que a investigação começou com base na matéria jornalística veiculada por Ancelmo Gois, do jornal O Globo.
Em entrevista à Record TV, a delegada Bianca Lima confirmou a versão da polícia sobre o caso.
“Posso afirmar que é ele sentado em uma barraca de feira e, de repente, ele tomba para frente e cai. Ele afirmou ter saído do evento com uma amiga. Essa amiga teria falado: 'olha Thiago, eu deixei você naquele lugar e você estava bem'. Isso já era 5h40", disse a delegada ao dominical.
"Aqui na delegacia, ele simplesmente disse: eu não me recordo do que aconteceu", acrescentou Bianca. As investigações ainda apontam que Rodrigues bateu a cabeça no chão. O ator foi socorrido por feirantes e pessoas que estavam pelo local após ter caído e se machucado.
Agora, a polícia segue com as investigações para saber se o celular de Thiago foi furtado durante esse episódio ou se ele perdeu o aparelho. “Nós vamos buscar saber qual o paradeiro desse celular, nós precisamos de tempo para notificar as operadoras e saber onde está esse celular”, finalizou a delegada.
ENTENDA O CASO
Conforme publicado por "HZ", Thiago Rodrigues teria sido assaltado e espancado na noite do dia 10 de dezembro, sábado, no Baixo Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi dada pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo.
De acordo com a publicação, o ator disse que teria sido cercado por cinco homens que queriam assaltá-lo quando saía de um bar. Ao tentar fugir, foi agredido pelos bandidos.
Thiago foi encontrado desacordado apenas no domingo (11), por uma vendedora da feira de antiguidades na Praça Santos Dumont (também no bairro da Gávea). O ator foi encaminhado e atendido no Hospital Municipal Miguel Couto.
A direção do centro de saúde informou, por meio de nota enviada ao portal Uol, que Thiago deu entrada na unidade na manhã de domingo (11). Ele fez exames, passou por procedimento de sutura do ferimento e foi liberado.