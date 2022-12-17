Simone lança DVD e fala sobre fim da dupla como Simaria: "Há uma vida pela frente"

No "Fantástico", Simone Mendes lança DVD e fala sobre fim da dupla como a irmã Simaria Crédito: Eduardo Apolinário

O momento é de recomeço e frio na barriga para a cantora Simone Mendes, que agora segue em carreira solo, após o fim da dupla com a irmã Simaria. Em entrevista à repórter Ana Carolina Raimund, que vai ao ar neste fim de semana no "Fantástico" (Rede Globo), ela revela sentimentos de uma estreante para lançar o DVD "Cintilante".

"Eu fiquei sem saber de fato o que houve até que tivemos uma conversa e houve o fim do ciclo. Mas a melhor coisa disso tudo é que ela está feliz, eu tô feliz. Cada uma vivendo o que quer viver porque hoje nós somos 'de maior', somos grandes, mães de família... e isso tá tudo certo. Às vezes a gente acha que não consegue viver sem outro, às vezes até em relacionamento, e aí, a vida vai prega uma peça. E você fala assim: opa, não, não acabou por aqui. Há uma vida pela frente", observa a artista, que passou 10 anos cantando ao lado da irmã.