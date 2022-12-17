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Vida nova

Simone lança DVD e fala sobre fim da dupla como Simaria: "Há uma vida pela frente"

Ao "Fantástico", artista também revelou que agora aposta nos fãs para ter companhia no seu canto: "A minha segunda voz é o meu público"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 10:45

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No "Fantástico", Simone Mendes lança DVD e fala sobre fim da dupla como a irmã Simaria Crédito: Eduardo Apolinário
O momento é de recomeço e frio na barriga para a cantora Simone Mendes, que agora segue em carreira solo, após o fim da dupla com a irmã Simaria. Em entrevista à repórter Ana Carolina Raimund, que vai ao ar neste fim de semana no "Fantástico" (Rede Globo), ela revela sentimentos de uma estreante para lançar o DVD "Cintilante".
"Eu fiquei sem saber de fato o que houve até que tivemos uma conversa e houve o fim do ciclo. Mas a melhor coisa disso tudo é que ela está feliz, eu tô feliz. Cada uma vivendo o que quer viver porque hoje nós somos 'de maior', somos grandes, mães de família... e isso tá tudo certo. Às vezes a gente acha que não consegue viver sem outro, às vezes até em relacionamento, e aí, a vida vai prega uma peça. E você fala assim: opa, não, não acabou por aqui. Há uma vida pela frente", observa a artista, que passou 10 anos cantando ao lado da irmã.
Simone revela também que agora aposta nos fãs para ter companhia no seu canto. "A minha segunda voz é o meu público. E, falo sempre: 'Hoje, vocês são a minha segunda voz'. Dali que vem a força, a motivação. Eu sinto como se as pessoas quisessem me colocar no colo e dizer assim pra mim: 'Vai, a gente está aqui com você, a gente está aqui te dando força, pode seguir, continue buscando o seu sonho, continue a fazer o que você sempre soube fazer que é cantar'. Eu sinto essa força, esse amor, essa energia de um país inteiro aonde vou, sinto essa energia de uma multidão me motivando a seguir, a olhar para frente pro horizonte e continuar fazendo o que eu amo fazer", revela.

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